Samet Aybaba: ‘Karşımıza engeller çıkıyor’

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1'lik Konyaspor mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “İkinci yarının kırılma anı Lennon'un ikinci sarı karttan oyundan atılması” dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, “Kazanamamanın verdiği stres, sahada oyuncularımı biraz etkiliyor. Ama bugün oyun içerisinde 2 topumuz direkten döndü, bir gol attık. İkinci yarının kırılma anı Lennon'un ikinci sarı karttan oyundan atılması. Sonrasında takımımızın penaltısı var. Bu işlerin içerisinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. Karşımıza engeller çıkıyor. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar, büyük bölümde de yapıyorlar. Çok sık maçlar var artık. Toparlanıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: İNANCIMIZI KAYBETMEDİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler” dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “Buraya 10 oyuncudan yoksun geldik. Ama hiçbir zaman bahane üretmedim. Geçen hafta Sivas maçında kaybetmiş olmamıza rağmen tebrik ettim. Kayserispor maçına hafta içi taktik anlamda oyuncularımızı hazırladım. Çünkü sahada çalışacak zamanımız yoktu. Her mevkide oyuncularımın nasıl oynayabileceğini çok iyi anlattım. Maçı çevirebilmek için elimdeki imkanlar dahilinde hamleleri yaptım. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde her mevkide kullanabilmek için çalışıyoruz. Bugün oyuncularım da ellerinden geleni yaptılar. Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler. Bugün baştan sonra iyi mücadele ettik, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugün çok önemli 3 puan aldık. Oyuncularıma, camiamıza, taraftarımıza armağan ediyorum” diye konuştu.

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