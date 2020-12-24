PSG’de sürpriz karar! Thomas Tuchel görevden alındı…

Franca Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de flaş bir karar alındı… RC Strasbourg karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

Bild’in duyurduğu haberde, Tuchel ile gelecek yıl birlikte yürütmeyi düşünmeyen PSG yönetimi aldığı flaş kararı tecrübeli hoca ile paylaştı. Kötü bir yılbaşı sürprizi yaşayan Tuchel takımda daha önce Angel Di Maria, Neymar ve Mbappe ile ters düşmüştü.

Haziran 2021’e kadar sözleşmesi devam eden 47 yaşındaki teknik adamın görevi 6 ay öncesinden son buldu.

Sakatlıklardan ve fikstürden dolayı sık sık şikayetlerde bulunan Tuchel’in takımı PSG, ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla 3. sırada bulunuyordu.

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