MAÇ SONUCU | Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği

Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Sivasspor bu ilk kez üstü üst 2 galibiyet alırken puanını 17’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra ilk kez yenilen Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

45. dakikada Claudemir’in pasında şutun çeken Max Gradel, kaleci Nordfeldt’i mağlup etti: 1-0. Dakikalar 70’i gösterdiğinde Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 2-0’a getirdi. 86. dakikada ise Yatabare ceza sahasının hemen dışında topu düzeltip, çok şık bir plase vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

90+2’de ise Gençlerbirliği’nin maçtaki tek golü Arda Kızıldağ’dan geldi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 21 yaşındaki Ömürcan’ın ortasında kafa vuruşunu yaparak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Ligin 15. haftasında Sivasspor, Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise aynı gün Kayserispor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio'dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.

14. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan’ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode’nin dokunduğu top kalecide kaldı.

36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.

45. dakikada Claudemir'in sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Gradel sol köşede topu ağlarla buluşturdu. 1-0

48. dakikada Ömürcan ceza sahası içerine gönderdiği pasında Sio topu kaleye göndermek istedi, Samassa topu çıkarttı.

58. dakikada Fajr’dan ortasında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Top kaleci Nordfeldt’te kaldı.

65. dakikada Fajr’ın pasında Yatabare topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu çıkartmayı başardı.

72. dakikada Fajr'ın köşe vuruşunda hareketlenen Hakan, topu kafası ile ağlarla buluşturdu. 2-0

86. dakikada Grader'in ortasında topla buluşan Yatabare, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 3-0

90+1. dakikada Ömürcan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Arda topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

D.G.Sivasspor: Samassa, Appihdangoye, Robin Yalçın, Goiano, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin dk. 70), Hakan, Fajr (Garcia dk. 89), Gradel (Erdal dk. 89), Kayode (Yatabare dk. 61)

Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Ninga, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Polomat, Ömürcan, Halil, Murat (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76), Berat (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90), Sefa (Rahmetullah dk. 76), Candeisan, Stancu (Furman dk. 46), Sio (Ayite dk. 72)

Yedekler: Übeyd, Batuhan, Kadir, Abdullah, Ulusoy

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Gradel (dk. 45) Hakan (dk. 72), Yatabare (dk. 86) (D.G Sivasspor), Arda (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Appindangoye (D.G Sivasspor), Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)