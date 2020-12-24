MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor

Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 18 puanla 12. sıraya yükseldi.
Antalyaspor ise 4 maç aradan sonra kaybederken, bu sezonki deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürüp 17 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Skoda kaydetti. Antalyaspor’un tek golünü ise 61. dakikada Podolski kaydetti.
Çaykur Rizespor 15. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano (Donsah dk. 82), Andrade (Onur Bulut dk. 82), Yasin Pehlivan (Selim Ay dk. 90), Michalak (Samudio dk. 45), Tunay (Doğan Erdoğan dk. 71), Skoda
Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren (Jahovic dk. 45) (Orgill dk. 85), Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton (Gökdeniz dk. 71), Fredy (Hakan dk. 82), Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski
Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)