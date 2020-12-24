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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor

Sahasında oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alan Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek tehlike hattıyla arasını açtı.

Güncellenme: 21:25, 24/12/2020
Haberler Antalyaspor
MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor

Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 18 puanla 12. sıraya yükseldi.

Antalyaspor ise 4 maç aradan sonra kaybederken, bu sezonki deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürüp 17 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Skoda kaydetti. Antalyaspor’un tek golünü ise 61. dakikada Podolski kaydetti.

Çaykur Rizespor 15. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano (Donsah dk. 82), Andrade (Onur Bulut dk. 82), Yasin Pehlivan (Selim Ay dk. 90), Michalak (Samudio dk. 45), Tunay (Doğan Erdoğan dk. 71), Skoda

Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren (Jahovic dk. 45) (Orgill dk. 85), Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton (Gökdeniz dk. 71), Fredy (Hakan dk. 82), Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski

Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)

Antalyaspor Çaykur Rizespor süper lig
Yayınlanma Tarihi:20:59,