Konyaspor’dan Kayseri’de mucize geri dönüş! 90+8’de gelen gol…

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında ağırladığı Konyaspor karşısında aradığı galibiyete çok yaklaşmıştı ancak son dakikada gelen gollerle 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Pedro Henrique’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor, 64’te Aaron Lennon’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında beraberlik golünü arayan Konyaspor, 89. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Uğur Demirok ile gole çevirince skoru 1-1’e getirdi.
Maçın son saniyeleri nefes keserken, pes etmeyen konuk ekip Konyaspor’a galibiyeti getiren gol 90+8’de Marko Jevtovic’ten geldi ve Kayserispor kazanabileceği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ligdeki son galibiyetini 2 Eylül’de Ankaragücü karşısında alan Kayserispor, Samet Aybababa yönetiminde ilk galibiyetine ulaşmak üzereyken aldığı yenilgiyle 10 puanda kaldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor ise, üst üste kaybettiği iki maçın ardından 3 puana ulaştı.
Konyaspor ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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MAÇ SONUCU | Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği
- Stat: Kadir Has
- Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek
- Hes Kablo Kayserispor: İsmail, Lopes (Muğdat dk. 63), Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah (Oğuzhan dk. 79), Lennon, Campanharo, Henrique (İlhan Parlak dk. 78), Kanga (İlhan Depe dk. 89)
- Yedekler: Doğan, Fernandes, Emre Demir, Ackah, Nurettin, Alibec
- Teknik Direktör: Samet Aybaba
- Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil (Oğuz Kağan dk. 70), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci (Uğur dk. 85)
- Yedekler: Eray, Erten, Ali, Abdulsamet, Emre, Şener, İzzet, Ahmet Karademir
- Teknik Direktör: İsmail Kartal
- Goller: Henrique (dk. 45 pen.) (Hes Kablo Kayserispor), Uğur (dk. 89 pen.), Jevtovic (dk. 90+8) (İttifak Holding Konyaspor)
- Kırmızı Kart: Lennon (dk. 64) (Hes Kablo Kayserispor)
- Sarı Kartlar: Henrique, Kvrzic, İsmail, Behich (Hes Kablo Kayserispor), Ahmet Çalık, Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor)
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Son dakika PFDK`dan Fatih Terim`e 5 maç ceza
- Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
- 7. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
- 29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
- 37. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Kolovetsios’un kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
- 38. dakikada ceza sahası içinden Skubic’in yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
- 44. dakikada ceza sahası çizgisi önünde sağ çaprazda topu önünde bulan Sapunaru’nun sert vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.
- 45. dakikada Lennon’un sol kanattan içeri çevirdiği topta Jevtovic’in rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Henrique’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
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Samet Aybaba: `Karşımıza engeller çıkıyor`
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 52. dakikada Jevtovic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
- 57. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören Kvrzic’in sert vuruşunda kaleci Sehic köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
- 67. dakikada Skubic’in ortasında ceza sahasında yükselen Jevtovic’in müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- 68. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ahmet Çalık’ın sert şutunda top kaleci İsmail’de kaldı.
- 74. dakikada Kanga’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo’nun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
- 76. dakikada ceza sahasındaki Abdulkerim’in şutu kaleci İsmail’den döndü. Dönen topu korner çizgisine yakın bölgede önünde bulan Shengelia, topu boş kale yerine taca gönderdi.
- 82. dakikada Jevtovic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yerde seken topu kaleci İsmail kontrol etmeyi başardı.
- 89. dakikada İsmail’in Hadziahmetovic’e yaptığı hareket sonrası VAR’a giden hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Uğur, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
- 90+8. dakikada Guilerme’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Jevtovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2