Konyaspor’dan Kayseri’de mucize geri dönüş! 90+8’de gelen gol…

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında ağırladığı Konyaspor karşısında aradığı galibiyete çok yaklaşmıştı ancak son dakikada gelen gollerle 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Pedro Henrique’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor, 64’te Aaron Lennon’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında beraberlik golünü arayan Konyaspor, 89. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Uğur Demirok ile gole çevirince skoru 1-1’e getirdi.

Maçın son saniyeleri nefes keserken, pes etmeyen konuk ekip Konyaspor’a galibiyeti getiren gol 90+8’de Marko Jevtovic’ten geldi ve Kayserispor kazanabileceği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki son galibiyetini 2 Eylül’de Ankaragücü karşısında alan Kayserispor, Samet Aybababa yönetiminde ilk galibiyetine ulaşmak üzereyken aldığı yenilgiyle 10 puanda kaldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor ise, üst üste kaybettiği iki maçın ardından 3 puana ulaştı.

Konyaspor ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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