Kadıköy’de ‘Şimşek’ çaktı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar çok konuşuldu.

Şimşek, ikinci yarıda gösterdiği kartlarla oyunun kaderini belirledi. 71. dakikada Başakşehir'den Rafael, gördüğü sarı kart sonrası itiraz edince ikinci sarıdan atıldı. Faulü Skrtel'in yaptığını söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a da kırmızı kart gösteren Şimşek, başarılı teknik adamı tribüne yolladı. 74. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci, sert itirazdan üst üste iki sarı gördü ve Rafael ile aynı kaderi paylaşıp takımını 9 kişi bıraktı.

Bu arada tribüne gönderilen Okan Buruk'un, hakeme yönelik “Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver” dediği duyuldu.

ÇAKIR UYARDI KIRMIZI ÇIKMADI

Maçın 11. dakikasında Gustavo, Hasan Ali'nin bileğine doğru sert bir müdahale yaptı. Orta hakem Bahattin Şimşek, sarı kart gösterdi. VAR'da görev alan Cüneyt Çakır, Şimşek'i uyarıp pozisyonu izlemeye çağırdı. Müdahaleyi 1-2 dakika dikkatli izleyen Şimşek, sarı kartta karar kıldı.

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“ALLAH KORKUSU VARSA UYUYAMAZ”

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem Bahattin Şimşek'i zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Şimşek'in bu maçı kaldırabilecek bir hakem olmadığını dile getiren Gümüşdağ, şunları söyledi:

“Şampiyon takıma, diğer takımların direnç göstermesi normal… Hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç… Ben, Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa, bu gece uyuyamaz. Bu hakemlerle bu lig bitmez.”

“BU MAÇTA FUTBOL KATLEDİLDİ”

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu'nun da hedefinde Bahattin Şimşek vardı. Saraloğlu, “Bize yapılanları dile getirmek gerekiyor. Maçın hakemi futbolun önüne geçti. Erken dakikalarda kırmızı kart var, gösterecek cesareti bulamadı. Bu maçta futbol katledildi” şeklinde konuştu.

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