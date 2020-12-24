Judocu Ahmet Apaydın, 50 gün sonra corona virüsü yendi

Duayen judocu Ahmet Apaydın, yaklaşık 50 günlük corona virüsü mücadelesi sonucunda hastalığı yenerek Bodrum'da tedavi olduğu hastaneden taburcu edildi.

Virüse yakalandıktan sonra 5 günlük ev karantinasının ardından hastaneye yatırılan Apaydın durumu kötüleşince yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede durumu ağırlaşan ve 10 gün boyunca entübe edilen eski judocu 22 günlük tedavisinin ardından toplamda 50 günün sonunda hastalıktan kurtuldu.

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‘HASTA GERİ DÖNÜYOR DİYE ÇIĞLIK ATMIŞLAR’

Hasta olduğu dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Apaydın, kendisini tedavi eden doktorlarına teşekkür ederek, “Hastaneye yattıktan sonra durumum kötüye gitti. Hemen yoğun bakıma aldılar. Kötü gidiş devam edince hemen entübe ettiler. Her şey için hazırlıklı olun yani ‘hastanız ölüyor' demişler. Yoğun bakım doktorları ciğerleri açalım diyorlar. Bu arada kanama devam ediyor. 14 olması gereken kan değerim 4'e düşmüş. Bu sırada vücut direniyor, kaslar kasılıyor ve kanamayı durduruyor. Kanama duruyor ve kan değerim 5.2'ye yükseliyor. Bunu gören doktorlar hasta geri dönüyor diye çığlık atmışlar. Hemen kan takviyesi yapılmaya başlanıyor. 9 ünite kan vermişler. Değer 8.2 olmuş. Herkes rahatlıyor ardından 4 ünite trombosit veriliyor. Değer 10.2'ye yükseliyor” ifadelerini kullandı.