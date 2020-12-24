İlaç gibi galibiyet

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında sezonun en net skorunu, çok stresli bir maç sonucunda aldı. Hani derler ya “İlaç gibi” diye, gerçekten Fenerbahçe'ye şifa gibi gelen bir 3 puan oldu bu…

Sarı-lacivertliler birçok eksikle Başakşehir karşısına çıktı. Erol Bulut, elindeki kadroyu en iyi sistemle, 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü. Yine erken gelen gol tabii ki oyun planını bozdu. İlk yarı Başakşehir eğer geçen sezonki ciddiyetiyle oynasaydı belki de 3-4 farkı yakalayarak soyunma odasına gidecekti. Fenerbahçe ya erken gol yeme sorununu çözecek ya da bu durumla baş etmeyi… Dün şanslıydı ki soyunma odasına son anda 1-1'le gitti.

İKİNCİ YARI FARKLI BİR FENERBAHÇE

İkinci yarı daha farklı bir Fenerbahçe vardı. Golün de moraliyle sarı-lacivertliler iyi mücadelesini oyununa yansıttı. Gol de zaten 11'e 11'ken geldi. Başakşehir'in gördüğü kırmızı kartlardan sonra oyun koptu ancak, yine de 11'e 9 ken panik havası vardı Fenerbahçe'de… Bu da normal, çünkü son 6 maçın 4'ünü kaybetmiş bir takımın stresli olması anlaşılır bir durum… Gustavo'nun golü sarı-lacivertlileri son dakika kabus görmekten kurtardı ve Mert Hakan da tabelayı netleştirdi.

Fenerbahçe dün baştan sona iyi oynamadı belki ama diğer maçlarla kıyaslanmayacak şekilde çok iyi mücadele etti. Sahada kötü mücadele eden tek bir futbolcu yoktu. Sarı-lacivertliler özellikle Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ın gollerinden sonra kenara koşarak Erol Bulut'la sevinç yumağı oluşturması da gelecek adına oldukça hoş bir mesajdı.

ELEŞTİRECEĞİM TEK KİŞİ CANER ERKİN

Sahada eleştireceğim tek kişi, maçın en iyisi ve aynı zamanda en disiplinsizi Caner Erkin'di. Fenerbahçe'nin kazandığı ve Caner'in çok iyi oynadığı bir maçtan sonra bunu yazıyorum. Sol açık oynayan ve iki de asist yaparak iyi bir performans gösteren Caner, 88. dakikada kenara gelirken isyan ederek çıktı. Erol hoca onu alkışlarken, kulübeye bile bakmadan soyunma odasına gitti. Caner; çok iyi futbolcusun, taraftar seni tekrar bağrına bastı ama performansının önüne geçen hareketlerinden artık kaçınmalısın. Teknik direktörüne surat asamazsın. Türkiye'nin en tecrübeli futbolcularından birisisin, artık yaşının verdiği olgunluğu hareketlerine yansıtman lazım…

Hakeme gelmeden önce şunu söylemeliyim, Fenerbahçe 11 günlük araya girmeden aldığı bu galibiyetle çok büyük moral depoladı. Ancak, bu galibiyetin değerlenmesi için Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarının da 3'er puanla tamamlanması gerekir. Yoksa iki ileri, bir geri gitmek Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz. Sorunlar sadece paspas altına süpürülmüş olur. Sakatların da döneceğini düşünürsek, 2021'in Fenerbahçe'nin yılı olması için iyi bir başlangıç yapılması gerekir.

O ZAMAN AYDINLIKTI ŞİMDİ Mİ KARANLIK

Bahattin Şimşek, çok kötü bir hakem, bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

İlk dakikada son ana kadar bütün kararları tartışılır mı bir hakemin. Evet, 12. dakikada Gustavo'yu atamadı. Sonrasına gelelim, bu kararın etkisinde kalıp bütün takdir haklarını Başakşehir'den yana kullanmaya başladı. Fenerbahçe'nin iki penaltısını vermedi. Özellikle ikinci golün geldiği kornerden önce Skrtel'in Thiam'a yaptığı hareketin aynısına bu yıl 3-4 defa penaltı çalındı. Hatta birkaç hafta önce yine Skrtel bu hareketi yaptı ve VAR uyarısıyla Denizli lehine penaltı verildi.

Yani, hakem sadece bir takım için değil iki ekip için de ciddi hatalar yaptı. Başakşehirli oyuncular da gereğinden fazla tepki verdiler. Başakşehir'in şampiyonluktan sonra, geçen sezonki sakinliği ve mütevaziliği maalesef kalmamış. Daha maçın başında bile Deniz Türüç'ün bir pozisyondan sonra basın tribününe kadar gelen hakeme karşı küfrünü duydum. Kimse bunu söylemedi ama statta olan herkes (Hakem hariç) bunu duydu. Deniz atılsa zaten Başakşehir ilk dakikalarda 10 kişi kalacaktı.

Hakem konusu başlı başına skandal Türkiye'de ama bazı kesimlere şu ufak soruları sorarak yazımı bitirmek istiyorum:

Josef atılmadığında ya da başka bir oyuncu kırmızı kart görmediğinde ligin kaderi etkilenmiyor da Gustavo atılmayınca mı etkileniyor?

Fenerbahçe'nin, bu sezon Konyaspor maçında penaltısı verilmezken, Gaziantep'te ofsayt çizgisinin nasıl çekildiği ortadayken, geçen yıl şampiyonluğa giderken üst üste hakem hatalarıyla puan kaybedip yarıştan kopartılırken her yer AYDINLIKTI da şimdi mi KARANLIK oldu?