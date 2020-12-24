Galatasaray ve Fenerbahçe’den sosyal medya atışması!

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin teknik direktörü Okan Buruk’la birlikte 2 oyuncusunun da kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle hakem tartışmaları alevlendi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da maç çıkışı sitemkar sözleri sonrası mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek bir anda gündeme oturdu. Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının çok tartışıldığı maç sonrasında Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle “Futbolda kapkara gece!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Futbolda kapkara gece! pic.twitter.com/ZKQJW0Hhbo — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 23, 2020

Fenerbahçe Kulübü’nden, sarı kırmızılıların bu paylaşımına cevap gecikmedi. Galatasaray’ın o göndermesine çok sert karşılık veren Fenerbahçe, “O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!” paylaşımı yaptı.

O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020

ALİ KOÇ VE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’DAN AÇIKLAMA

İki takımın sosyal medya atışması gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Kadıköy’de 4-1 biten mücadelenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakem Bahattin Şimşek’e yüklenerek, “Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da stat çıkışı yaptığı açıklamada, ”Hata konuşacaksak artısıyla eksisiyle bakarsak bu sezon geçen sezon kim daha çok hakem hatasından zarar görmüş, kim daha faydalanmış bu tartışmayı yapan herkese soruyorum. Fenerbahçe bugün maçı bileğinin hakkıyla aldı” sözlerini kullanmıştı.

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