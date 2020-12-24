Flavio: Hocamız geldiğinden beri savunma üzerine çalıştık

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Flavio, Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüğü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetenekli oyuncu, bordo-mavili camianın efsane ismi Özkan Sümer'in ölümünden dolayı başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Hatayspor maçından sonra da bu konuda duygularını ifade ettiğini belirten Flavio, “Özkan Sümer, bana anlatılan, kendisi hakkında okudum kadarıyla gerçekten çok büyük efsane. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye için bir şans olmuş isimlerinden biri. Onun anısını yaşatmak için ailesine başsağlığı diliyorum. 3 puanı kazanıp ona hediye ettiğimiz için gayet mutluyduk” şeklinde konuştu. Hedefleri doğrultusunda hep savaştığını vurgulayan Flavio, “Burada da farklı olmayacak. Trabzonspor'a geldiğim günden beri, takıma katkı vermek, hoca beni tercih ettiği, nerede olursa olsun oynamamı istediği her anda takıma katkı vermek için mücadele eden birisiyim. Her şans bulduğumda, fırsat bana geldiğinde takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarda da bunu göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

“BU KARARLAR HER ZAMAN SÜRPRİZ OLMUŞTUR”

24 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakılan Diabete, Bilal Başacıkoğlu ve Plaza konusundaki görüşlerini de şu sözlerle aktardı: “Tabii ki bu tip kararlar her zaman sürpriz kararlar olmuştur. Bunlar futbolun içinde olan durum. Bizim de alışık olduğumuz durum. Kendileri bizim takım arkadaşlarımız. Onlar için gelecekte ve şu anda en iyi dileklerimi söylemek istiyorum. Umarım çok başarılı olurlar. Kulübümüz, hocamız, yönetimimiz böyle bir kara aldıysa saygı duyup, işimizi daha iyi yapmalıyız. Hiç bir futbolcu için kolay değil. Ancak böyle bir karar alındıysa, mutlaka onların sebepleri vardır. Bizde sadece kendilerine en iyi, başarılı olma dileklerini iletip yolumuza devam etmeliyiz.”

Lige kötü başlayıp son 6 haftada 14 puan almalarının nedenlerini de açıklayan Flavio, “Hocamız geldiğinde gözlem ve fikirleriyle hazır gelmişti. İlk tespiti takımın savunmada sıkıntı yaşadığıydı. ilk çalışmalarını hep savunma üzerine yaptı. İyi savunma, doğru savunma yaparsak bu takımın önceki oyuncularıyla maç kazanabilecek takım olduğunu iletmişti. Burada eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı. Bazı maçlarda iyi savunma yapamamamız veya hatalar nedeniyle kazanacağımız maçları kazanamamıştık. Hocamız geldiğinden itibaren savunma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi, neler yapabileceğimiz anlattı. Bununla son 6 maçta çok az gol yiyen, başarılı savunma yapan takım haline geldik. Umuyorum sezon sonunda çok daha başarılı bir performans göstereceğiz hep birlikte” diye konuştu

“KENDİMİ HAZIR TUTTUM”

Brezilyalı futbolcu, yedek kulübesinde oturduğu dönemle ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Bu tip kararlar, hep hocanızın kararı olmuştur. Bize düşen saygı duymak. Ben hep buraya geldiğim andan itibaren hiçbir oyuncunun kontratında her maç ilk 11'de oynayacak, 90 dakika oynayacak diye bir şey yazmıyor. Ben oynamadığım bu zaman diliminde, o fırsatın bana geleceğini bilerek çalışmaya devam ettim. Oynamadığım maçları fırsat olarak gördüm. Neleri yapabileceğimi, neleri daha iyi yapmamı gerektiğini gördüm. O fırsat bana geldiğinde, hocamız seni oynatacağım dediğinde ben de çok mutlu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vücudunuzu her zaman hazır durumda tutmalısınız, ben de bunu yaptım.”

“GALATASARAY KARŞISINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ”

Galatasaray ile hafta sonunda oynayacakları maçla alakalı düşüncelerini Flavio, “Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Çünkü hafta boyunca, hocamızla birlikte rakiplerimizin önemli yanlarını, tehlikeli ve belki de bizim kullanabileceğimiz yönlerini çalışıyoruz. Bu haftada aynı şekilde. Yine Galatasaray üzerine çalışıyoruz. Tabi ki tehlikeli ve tecrübeli bir takım aynı zamanda. Ancak rakibimizden daha önemlisi bizim neler yapacağız. Biz de her zaman ki gibi en iyimizi yapmaya çalışacağız. İçerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız kesinlikle. Taraftarlarımız olmayacak belki ama daha önce de maç sonunda aynı şeyi ifade etmiştim. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takım her zaman içerde ve dışarda nerede olursa olsun kazanmaya çalışır. Biz de iç saha avantajını kullanarak, böyle önemli maçı kazanmaya çalışacağız” cümleleriyle aktardı.

“DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ”

Flavio, futbolda her şey için, her değişim için zaman gerektiğini belirterek, “Her değişimin oturması ve takımın bir birine uyabilmesi için hocanın takımı anlayabilmesi, takımın hocayı anlaması için zaman gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu ve ilerlediğimizi görebiliyoruz aynı zamanda. Son 2 maçta gayet iyi gittiğimizi ve performans olarak da her maçta üzerine koyduğumuzu düşünüyorum ben. Sezon sonunda umuyorum istediğimiz yerde olabiliriz” şeklinde konuştu.