CANLI | Ankaragücü-Beşiktaş

Süper Lig’de son haftaların formda iki takımı Ankaragücü ile Beşiktaş 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligde son 5 maçından 4’ünü kazanan ve üst sıralara tırmanışını sürdüren Beşiktaş ile son 3 maçında 2 galibiyet-1 beraberlik elde ederek alt sıralardan kurtulma adına umutlarını tazeleyen Ankaragücü’nün mücadelesi saat 19:00’da başladı. Başkent’te oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ve anbean tüm gelişmeleri haberimizde olacak.
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- Ankaragücü 0-0 Beşiktaş (İlk yarı)
- Dakika 23′ Beşiktaş atağında Cyle Larin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde rakibine faul yaptığı için golü geçersiz saydı.
- Dakika 18′ Savunmanın arasına atılan pasa iyi hareketlenen Emre Güral, ceza sahası içine girer girmez bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.
- Dakika 10′ Ankaragücü’nün ani atağında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile Saba Lobjanidze karşı karşıya kaldı. Genç kaleciyi çalımlayan Lobjanidze hem açısını kaybetti, hem de topun auta çıkmasını engelleyemedi ve net bir fırsatı değerlendiremedi.
- İlk 11’ler:
- Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba Lobjanidze, Cekici, Borven
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
- Son durum: Kritik maç öncesi Beşiktaş 22 puanla 5. sırada, Ankaragücü ise 9 puanla 20. sırada yer alıyor.
TARAFTARLARDAN MEŞALELİ YOLCULAMA
Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Ankaragücü’nü Beştepe Tesisleri’nden taraftarları meşalelerle uğurladı. Oyunculardan galibiyet sözü alan taraftarlar uğurlamanın ardından tesislerden ayrıldı. Süper Lig’de 103’üncü kez karşılaşacak olan iki takım arasında geride kalan 102 maçta Beşiktaş 69 galibiyet alırken, Başkent ekibi ise 8 kez 3 puanın sahibi oldu. 25 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Beşiktaş rakibine 200 gol atarken, Ankaragücü ise 68 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ikinci yarısı oynanan son maçı Beşiktaş evinde 2-1 kazanmıştı. Ligde kötü gidişatı teknik direktör Mustafa Dalcı ile değiştiren Başkent ekibi sahasında oynadığı son üç karşılaşmada yenilmedi.
- Maç öncesi bilgiler
- Ankaragücü, Beşiktaş’ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünden puan çıkardı (1G 3B 1M).
- Beşiktaş’ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği (69) ve gol attığı (190) rakibi Ankaragücü.
- Ankaragücü ile oynadığı son 24 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (19G 4B), tek yenilgisini Şubat 2011’de deplasmanda aldı.
- Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkaran Ankaragücü (2G 1B), sezonun ilk dokuz karşılaşmasında sadece 2 puan toplayabilmişti (2B 7M).
- Bu sezon Süper Lig’de çıktığı altı deplasman maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Beşiktaş (3G 3M), son karşılaşmada Alanyaspor’a yenildi.
- Bu sezonun dördüncü haftasında Gençlerbirliği’ne yenilen Beşiktaş, Süper Lig’de en son 1997/98 sezonunda iki Ankara takımına mağlup oldu (Şekerspor & Ankaragücü).
- Ankaragücü’nün Süper Lig’de attığı son dört golün üçünde Emre Güral’ın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
- Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Vincent Aboubakar (7 gol), bu sezon ligde fileleri en fazla havalandıran isim konumunda (8).
- Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de en fazla asist yapan (4) ve şut pası veren (22) oyuncu Rachid Ghezzal.
- Ankaragücü ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın lig kariyerinde dört kez rakip olup puan vermediği bir takım yok.