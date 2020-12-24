CANLI | Ankaragücü-Beşiktaş

Süper Lig’de son haftaların formda iki takımı Ankaragücü ile Beşiktaş 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligde son 5 maçından 4’ünü kazanan ve üst sıralara tırmanışını sürdüren Beşiktaş ile son 3 maçında 2 galibiyet-1 beraberlik elde ederek alt sıralardan kurtulma adına umutlarını tazeleyen Ankaragücü’nün mücadelesi saat 19:00’da başladı. Başkent’te oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ve anbean tüm gelişmeleri haberimizde olacak.

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Ankaragücü 0-0 Beşiktaş (İlk yarı)

Dakika 23′ Beşiktaş atağında Cyle Larin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde rakibine faul yaptığı için golü geçersiz saydı.

Dakika 18′ Savunmanın arasına atılan pasa iyi hareketlenen Emre Güral, ceza sahası içine girer girmez bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

Dakika 10′ Ankaragücü’nün ani atağında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile Saba Lobjanidze karşı karşıya kaldı. Genç kaleciyi çalımlayan Lobjanidze hem açısını kaybetti, hem de topun auta çıkmasını engelleyemedi ve net bir fırsatı değerlendiremedi.

İlk 11’ler :

: Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba Lobjanidze, Cekici, Borven

: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba Lobjanidze, Cekici, Borven Beşiktaş : Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar Son durum: Kritik maç öncesi Beşiktaş 22 puanla 5. sırada, Ankaragücü ise 9 puanla 20. sırada yer alıyor.

TARAFTARLARDAN MEŞALELİ YOLCULAMA

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Ankaragücü’nü Beştepe Tesisleri’nden taraftarları meşalelerle uğurladı. Oyunculardan galibiyet sözü alan taraftarlar uğurlamanın ardından tesislerden ayrıldı. Süper Lig’de 103’üncü kez karşılaşacak olan iki takım arasında geride kalan 102 maçta Beşiktaş 69 galibiyet alırken, Başkent ekibi ise 8 kez 3 puanın sahibi oldu. 25 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Beşiktaş rakibine 200 gol atarken, Ankaragücü ise 68 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ikinci yarısı oynanan son maçı Beşiktaş evinde 2-1 kazanmıştı. Ligde kötü gidişatı teknik direktör Mustafa Dalcı ile değiştiren Başkent ekibi sahasında oynadığı son üç karşılaşmada yenilmedi.