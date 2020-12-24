Avrupa’da Türk gecesi… Hakan Çalhanoğlu Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı

Avrupa’da Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın başarılı form grafikleri devam ediyor. Milan ve Lille’i liglerinde zirveye taşıyan milli futbolcular, sergiledikleri performanslarla göz kamaştırıyor.

İtalya Serie A’da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Lazio ile oynadığı zorlu maçta bir gol, iki asist yaparak yıldızlaştı. Milan’ın çok iyi başladığı maçın 10. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde Rebic ağları havalandırdı. 17. dakikada kazanılan penaltıda da topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 27. dakikada Immobile’nin kaçırdığı penaltı sonrası Luis Alberto’nun attığı gol, Lazio için umut oldu.

İkinci yarıda Lazio, 59. dakikada Immobile ile beraberliği yakaladı. 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Milan’da, sahneye yine Hakan Çalhanoğlu çıktı. 90+2. dakikada kazanılan kornerde yine topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun ortasına Hernandez’in yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti.

Maçı 3-2 kazanan Milan, Serie A’da 34 puanla zirvedeki yerini korudu.

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OYUNA GİRDİ, ÜÇ PUANI GETİRDİ

Fransa Ligue 1’de ise Lille, deplasmanda Montpellier’i 3-2 mağlup ederken, Burak Yılmaz galibiyet golüne imza atan isim oldu. Maça 75. dakikada Yusuf Yazıcı ile birlikte giren tecrübeli golcü, 86. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

İlk yarıyı Weah’ın 23. dakikada attığı golle önde tamamlayan Lille, 57. dakikada Laborde’nin golüne engel olamadı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Ikone, 68. dakikada Lille’i bir kez daha öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra Montpellier, Delort’un şık röveşata golüyle yeniden beraberliği yakaladı.

Maça Weah ve Davis hücum ikilisiyle başlayan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 75. dakikada bu ikilinin yerine Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’yı oyuna dahil etti. Maçta 86. dakika oynanırken gelişen Lille atağında Yusuf Yazıcı’nın bıraktığı topu önünde bulan Burak Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille, rakibini mağlup ederek 36 puanla haftayı lider tamamladı. Lille’de Zeki Çelik, ilk 11’de başladığı karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak yerini Djalo’ya bıraktı.

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