Avrupa’da gelirler düştü, sabır arttı… Ya Türkiye’de?

Derleyen: Tarık ERYİĞİT / Teknik direktörlük, pamuk ipliğine bağlı bir iş alanı… Sporseverler, alınan başarısız sonuçların ardından (hatta bazen başarılı olsalar da) teknik direktörlerin görevlerine son verilmesine, anlaşılan yeni isimden mucizeler beklenmesine alışık. Bazı takımların sezonu 3-4 teknik adamla tamamlamasına da…

Corona virüsü sonrası ise işler biraz değişti.

Salgının spor endüstrisine ve Avrupa’nın 5 büyük ligine öğrettiği bir şey ortaya çıktı: Teknik direktörlere daha fazla sabretmek mümkünmüş! Evet, hocalar artık eskisi kadar sık kovulmuyor.

Tabii ki istisnalar da mevcut. Avrupa’da teknik adam harcama geleneğinin değişmediği sadece bir ülke ve bir başkan kaldı: Türkiye ve Enrico Preziosi…

Tabloyu biraz daha açalım.

BU SABRIN NEDENİ NE?

Teknik adamlarla yapılan sözleşmeler, eskiden futbol kulüpleri için önemli bir gider olarak görünmüyordu. Birkaç başarısız sonuçtan sonra bile teknik direktörler hakkında ‘Koltuğu sallanıyor, gönderilecek’ şeklinde yorumlar yapılırdı. Sonrasında da bu yorumlar gerçeğe dönüşür, fatura çalıştırıcıya kesilirdi.

Corona virüsü nedeniyle gelirler azalınca, yönetimler de ilk fırsatta teknik direktör kovarak takıma yeni bir hava kazandırma huyundan biraz olsun uzaklaştı. Teknik direktör değişikliği sonrası ödenmesi gereken tazminatlar; hemen hemen tüm teknik ekibin yenilendiği göz önüne alındığında, yayın geliri azalan, seyirci geliri ise kalmayan kulüplerin daha fazla gözüne batmaya başladı.

Üstelik birçok teknik adamla yapılan uzun süreli sözleşmeler de dikkate alınmaya başlandı. Çünkü bir kulüp teknik adamı kovarken, ona ya anlaşarak tazminat ödemek ya da kontratının sonuna kadar maaşını vermek zorunda… Şu anda üç teknik adam maaşı ödeyen takımlar var. Mesela Fiorentina kovduğu Giuseppe Iachini ve yerine getirdiği Cesare Prandelli ile birlikte Aralık 2019’da yollarını ayırdığı Vincenzo Montella’ya maaş ödüyor.

8-0 BİLE KOVULMAYA YETMEDİ

Pandemi hem yayın hem de maç gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Avrupa’nın beş büyük ligindeki takımlar (Premier Lig, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga), kulübün ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması için teknik adam değişikliklerini iki kez düşünmeye başladı.

Schalke 04 mesela… Almanya Bundesliga’da üst üste 18 maç kazanamayan teknik direktörüne dayandı. İşleri düzeltmesi için ona, geçmişte pek de göremeyeceğimiz kadar, süre tanıdı. 18 maç… Bir galibiyet bile yok. Ancak işler düzelecek gibi görünmedi. Hatta 8-0’lık tarihi yenilgiyle daha da kötüleşti. Buna rağmen kovulmadı. Ancak üstüne Werder Bremen mağlubiyeti gelince David Wagner’in görevine son verilmek zorunda kalındı.

SCHALKE’DEN WAGNER’İN AYRILIĞI SONRASI AÇIKLAMA “Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maçında gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi.”

Bir yıl takımın başında görev yapan Wagner, ligin ilk iki haftasında Bayern Münih’e 8-0, Werder Bremen’e ise 3-1 kaybedince gönderildi. Yine de üst üste uzun süredir kazanamayan bir takımın teknik adam, 8-0 gibi tarihi bir mağlubiyet aldığı maçtan sonra bile kovulmamıştı. En azından bir maç daha şans verilmişti. Bu geçmişte pek sık rastlanacak bir durum değildi.

5 BÜYÜK LİGDE 12 AYRILIK

Wagner’in yerine gelen Manuel Baum da işleri düzeltemeyince, Schalke yönetimi bir kez daha teknik direktör değiştirmek zorunda kaldı. Baum’dan boşalan koltuğa Huub Stevens oturdu.

Bundesliga’da Schalke’nin yarısını tek başına oluşturduğu dört teknik adamın görevine son verildi.

Fransa Ligue 1’de de sayı aynı…

İngiltere Premier Lig’de sadece Slaven Bilic gönderildi.

İtalya Serie A’da iki teknik adamla yollar ayrıldı.

İspanya La Liga’da da bir teknik adamın görevine son verildi.

Premier Lig’de mesela ligin son sırasında yer alan ve henüz galibiyet alamayan Sheffield United, Chris Wilder’a güvenmeye devam ediyor. Üstelik dünyanın en pahalı liginde… Ligde kovulan tek isim olan Bilic’in kazandığı tek maç Sheffield United’a karşıydı. Ancak o kovulurken, Sheffield United, Wilder’a sabretmeye devam ediyor.

Serie A’da tarihi başarılarla dolu Torino bile teknik adamını göndermekte eskisi kadar cesur davranamıyor. Sezon başında takımın başına geçen Marco Giampaolo, 1 galibiyetle takımının son sıraya demir atmasını engelleyemediği halde görevinin başında duruyor. İtalya’da sadece 14. sıradaki Fiorentina ve 18. sıradaki Genoa, teknik adamını gönderdi.

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GELENEKLERİNE BAĞLI BİR İSİM: PREZIOSI

Genoa’ya burada ayrı bir parantez açmak lazım… Çünkü İtalya’nın en eski kulübünün başkanı Enrico Preziosi, görev yaptığı 17 yıllık süre içerisinde tam 27 teknik adamın görevine son vermesiyle tanınıyor. Preziosi’nin İtalya’daki lakabı ‘Hoca yiyen…’

Anlaşılan Preziosi’yi ne pandemi ne de ekonomik sıkıntılar etkiliyor. Bir sezonda Alberto Malesani’yi iki kez göreve getirip iki kez kovmuş, Ivan Juric ile üç kez anlaşıp üç kez görevine son vermiş. Geçtiğimiz sezon başında da Thiago Motta ile anlaşan, ancak iki ay dayanabilen Preziosi, genç teknik adamın yerine getirdiği Rolando Maran’a da fazla süre vermedi.

Bu sezon başında göreve gelen Rolando Maran, dört aylık sürenin ardından 21 Aralık 2020 tarihinde kovuldu. Bunun üzerine Davide Ballardini, dördüncü kez Genoa’nın teknik direktörü oldu. Ballardini’nin çalıştığı diğer üç dönemde takımdan nasıl ayrıldığını tahmin etmek güç değil…

GELENEKLERİNE BAĞLI BİR LİG: SÜPER LİG

Türkiye Süper Ligi’nin de pandemi nedeniyle alışkanlıklarından ödün vermediğini söyleyebiliriz. Türkiye, son yıllarda teknik direktör kıyımları ile anılan bir ülke haline geldi. Süper Lig’de takımların şampiyonluğa oynarken bile teknik direktör değiştirdiği, başarısız sonuçlar alan teknik adamın yerine, birkaç ay önce sözleşmesi uzatılmayan isimle anlaşıldığı, maça çıkmadan görevden ayrılan çalıştırıcıların olduğu, bir maç sonrası hem kazanan hem de kaybeden takımın teknik adamının kulüpten ayrıldığı dönemler yaşıyoruz.

HEM KAZANAN HEM KAYBEDEN GİTTİ Henüz 14. haftası geride kalan Süper Lig’de şimdiye kadar 10 teknik direktörün görevine son verildi. Kasımpaşa ve Erzurumspor bu süreçte ikişer teknik adamla yollarını ayırdı. Antalyaspor, Erzurumspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Denizlispor, Ankaragücü de sezona başladıkları teknik direktörlerle yola devam etmeme kararı aldı. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın sonunda, her iki takımın teknik direktörü de görevden alındı. Trabzonspor’da Eddie Newton, Kasımpaşa’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanmıştı. Pandemi sonrası da Türkiye’deki teknik adam kıyımında pek değişen bir şey olmadı.

SÜPER LİG’DE 10 AYRILIK!

Şimdiye kadar Eddie Newton (Trabzonspor) Mehmet Altıparmak (Kasımpaşa), Tamer Tuna (Antalyaspor), Bayram Bektaş (Kayserispor), Mehmet Özdilek (Erzurumspor), Mert Nobre (Gençlerbirliği), Robert Prosinecki (Denizlispor), Fuat Çapa (Ankaragücü), İrfan Buz (Kasımpaşa) ve Hüseyin Çimşir (Erzurumspor) görevi bırakan isimler oldular.

Bu isimlerin gönderilmesinin ardından kulüplerden “Karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır” şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu karşılıklı anlaşma neticesinde çoğu teknik adama tazminat ödenip ödenmediği belli değil… Hatta sözleşmelerinden doğan hakların verilip verilmediği dahi çoğu takım tarafından açıklanmadı.

Her çalışan gibi teknik direktörlerin de, en azından sözleşme sonuna kadar maaşlarını alacaklarını kabul edersek, yeni gelen teknik ekibe ödenecek paralarla birlikte, teknik direktör değişiminin Türkiye’de de, sabırla ilgili bunca deyim ve özdeyiş varken, iki kez düşünülmesi gereken bir konu olmasında fayda var.

FUTBOLCULARA PARA ÖDEYEMEZKEN…

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklama, Türkiye’deki kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı gözler önüne sermişti.

Ali Çetin, açıklamasında futbolculara para ödeyemediklerini söylemişti:

“beIN Sports uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor. Şu ana kadar 15 milyon lira aldık. Bizim şu ana kadar ödememiz gereken para 60 milyon lira… 40 milyonu ödedik 20 milyon eksiğimiz var. 20 milyon lira da onlardan hak ettiğimiz para var. Paramızı alamayınca biz de futbolcularımıza karşı görevimizi yerine getiremiyoruz. O sorunun da bir an önce beIN Sports tarafından çözülmesini istiyoruz. Çünkü tüm kulüpler sıkıntılı durumda…

Pandemiden dolayı gelirlerimiz azaldı. Önceden kapı kapı geziyorduk. Çakmak, bayrak, kupa satıyorduk. Pandemi nedeniyle gidemiyoruz. İki arada bir deredeyiz. Bu işin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Önemli olan futbolculara ve teknik heyete karşı görevimizi yerine getirmek. Bu arada deplasman maliyetleri de var. Uçak parası 200-250 bin lira. Otel parasıyla bu rakam 300-350 bin liraya yükseliyor.”

Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor, 9 hafta sonunda Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Ekonomik olarak zaten zor durumda olan, pandemi sonrası iyice darboğaza giren, gelirleri azaldığı için büyük sıkıntı çektiklerinden yakınan takımlar, futbolcularına para ödemekte zorlanırken, yeni teknik direktöre ve ekibine kaynak yaratmakta zorlanmıyormuş gibi görünüyor.