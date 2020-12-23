Terim haklı

Skor yanıltmasın dün Galatasaray sezonun en kötü futbollarından birini oynayarak kazandı. Karagümrük maçındaki sıkıntılar üstüne yenileri de eklenmiş. Galibiyet gerçeklerin üzerini örterse sonrasında büyük hüsran kapıda.

Cezalı Fatih Terim tribünde, ideale yakın kadrosu sahada. Arda ve Belhanda bu takımın olmazsa olmazı. Acil şekilde Muslera'ya ihtiyaç var. Marcao ve pek umut yok ama eğer dönebilirse Falcao da kadronun ana parçaları olur.

Arda’nın önderliğinde maça hızlı başlayan ev sahibi ekip ön alan baskısının meyvesini yedi. Donk'un uzun pası sonrasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Arda 12. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Rahat bir maç olacak beklentisi ise çok kısa sürdü. İki dakika sonra presi kıramayan Galatasaray'dı. Luyindama ve Emre'nin hatasında, Soner Aydoğdu, Vida'ya nazire yaparcasına bir golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray ne yaptığını bilmeyen bir hale büründü. İlhan Palut baktı Galatasaray'ın oynamaya niyeti yok ikinci yarıda aldı Napoleoni'yi sarı-kırmızılılar için korku filmi başladı. 15 dakika kendi sahasından çıkamayan Galatasaray, rakibin presi karşısında groki halde sendelemeye başladı. Soner ikinci yarının başında zoru başarıp golü kaçırmasa başka bir maç konuşuyor olabilirdik. Bir büyük takım kendi sahasına bu kadar hapsolmamalı. Göztepe'nin golü geldi gelecek derken Taylan'ın pası ve Feghouli'nin golüyle Galatasaray ayakta kalmayı başardı.

Galatasaray yeteri kadar hareketli olmadığı ve çabuk oynayamadığı için rakibi açamıyor. Hücuma çıkış pasları hatalı. Ne kontratak yapıyor bu takım ne de duran topları kullanabiliyor. Kısacası bu futbol gelecek adına umut vermiyor. Terim bir yerde haklı bu takımı tribünde izlemek kenarda izlemekten daha az kalbi yorar.