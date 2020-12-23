Süper Lig’de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 15. haftasında 26, 27, 28 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler görev alacak.
TFF’nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:
26 Aralık Cumartesi
16.00 Göztepe – Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor – Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK – A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor – BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Denizlispor – MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi
16.00 Gençlerbirliği – Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İH Konyaspor – Ç.Rizespor: Burak Şeker
19.00 FT Antalyaspor – A.Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş – DG Sivasspor: Arda Kardeşler