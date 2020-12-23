Rıdvan Yılmaz’ın hedefi Avrupa Şampiyonası

Beşiktaş’ın yeni doğan yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ın en büyük hedefi EURO 2020'de A Milli Takım formasını sırtına geçirmek. Sezon başında N'Sakala'nın transferine rağmen hırsı ve azmiyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giren 19 yaşındaki sol bek, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Başakşehir maçıyla birlikte üst üste ilk 11'de yer alan Rıdvan, 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'ın as isimleri arasına girdi. Çok çalışması gerektiğine vurgu yapan genç solak, “Durmamalıyım daha çok üstüne koymalıyım. EURO 2020'de milli formayla olmak için her şeyimi vereceğim. En büyük hedefim EURO 2020 vitrinine çıkmak” diye konuştu.

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