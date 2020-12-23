Renato Sanches Liverpool yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Lille’de forma giyen Renato Sanches’i yakın takipte olduğu ve Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’ten Lille’in yolunu tutan Portekizli orta saha, geçen sezon Fransız ekibiyle 30 maçta boy gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Sanches, ligde sadece 8 maçta görev alabildi. Serie A ekiplerinden Inter’in de radarında olan Sanches’in daha önce de boy gösterdiği Premier Lig’e daha yakın olduğu iddia edildi.

SANCHES İÇİN 20 MİLYON EURO

Renato Sanches için yakın takipte olan Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp’un takımında görmek istediği Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttı.

Geçtiğimiz günlerde el değiştiren Fransız ekibindeki yıldız isimler Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde takımdaki bütün isimlerin gönderilebileceği ifade edilirken, Sanchesin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone gibi isimler için teklif bekleniyor.

Fransız ekibinin özellikle Yusuf, Bamba ve Ikonenin transferlerinden yüksel gelir beklediği biliniyor.

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WIJNALDUM, BARCELONA’NIN RADARINDA

Öte yandan Liverpoolun Hollandalı orta sahası Wijnaldumun bir süredir Barcelonanın takibinde olduğu, Ada ekibinin Sanches transferini bitirmesi halinde Wijnaldumun takımdan ayrılmasına izin verebileceği iddia ediliyor. Daha önce Premier Ligde Swansea forması giyen Sanches, 15 maçta görev yapmıştı.