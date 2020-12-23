Ozan Kabak yarışı… İki İngiliz devi peşinde

Almanya Bundesliga’da Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın, İngiltere’den talipleri arttı. Liverpool’un ilgilendiği Ozan Kabak’a, Manchester United’ın da istediği öğrenildi. Daily Mail’de yer alan habere göre Schalke 04’ün, 20 yaşındaki stoper için istediği rakam belli oldu.

Liverpool’un bir süredir peşinde olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, sezon başında istediği 40 milyon pound’luk talebini düşürdü. Manchester United’ın da devreye girmesine rağmen Alman ekibi, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle sezon başında 40 milyon pound istediği Ozan Kabak’ın bonservis bedelini, 25 milyon pound’a indirdi.

Ozan Kabak’a Liverpool ve Manchester United ile birlikte Leipzig’in de talip olduğu belirtiliyor.