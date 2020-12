Mustafa Cengiz’den Fatih Terim ve Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray ve Nesine.com yeni sezonda futbol takımının resmi bahis sponsorluğu kapsamında forma kol sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan basın lansmanına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ile Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar katıldı.

Toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulunan Cengiz, Fatih Terim’in Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmesi üzerine de açıklamalarda bulundu. Cengiz “Maçın 60. dakikasında bir faul yapıldı. O faule tepki verdi. Sahaya girdi de rakibe saldırmadı ki! Hakemlere de bir şey demedi. Rakibi de kutladı. Kaleci fotoğraf çektirip sosyal medyasından yayımladı. Hocaya sahaya girse ilk olarak Marcao'yu durdururdu” dedi ve ekledi:

“Futbol ne kadar güzelleşirse, dürüstçe ve fair içinde oynanırsa bizim için o kadar iyi. Hakem öldürenler, sahaya girenler gibi bir sürü olumsuz emsal var. Onların içinde hocamızınki çok masum. Bazı şeylerin konuşma ile anlatmaya hal olacağına inanıyorum. İyi niyetle, empati ile. ‘Fatih hocanın yerinde olsam ne yapardım' diye düşünerek gitmemizde fayda var.”

Cengiz aynı zamanda Florya ile aralarında bir anlaşmazlık olmadığının da altını yeniden çizdi. Yönetim olarak çok fazla konuşmadıklarına yönelik gelen eleştirilere de cevap veren Cengiz, “Yönetim kurulu açıklama yapıyor, her şeye açıklama yapıyorsunuz diyorlar. Konuşuyor, ‘Vay güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Böyle bir komedi olmaz. Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerek. Bir şeyi çürütmek için çok bahsedersiniz. Biz hocamızın yanındayız. Bunu tekrar niye ilan edeyim ki karşı değilim. Tabii ki beraberiz. Her hafta da görüşüyoruz. Hoca ile oturuyoruz, dışarı çıkmış kolunu tutmuşlar yazıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan’

Kolombiyalı golcüleri Radamel Falcao'nun onurlu bir futbolcu olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, “Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Sakatlıklar oluyor. Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray'a katkı vereceğini, ne kendisini de Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Dünya çapında bir karakter. O gereğini yapacaktır, çalışıyor. İnşallah kısa zamanda dönecektir. (Devre arasında kalacak mı?) Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım bilmiyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı ve iyisi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Galatasaray`da Falcao takımla birlikte çalıştı

Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Mustafa Cengiz, “Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı” dedi. Bahis oynamadığını söyleyen Cengiz, “Karşı olduğum için değil beceremiyorum. Bedeli karşılığında tavla bile oynanamam. Lisede çok iyi kağıt sayardım. Bizimki pişti hikayesi. Yanlış anlaşılmasın. Siz borsaya bağlı veya değil bütün kulüpler hiç kalkıp da herhangi birinin sorduğunu gördünüz mü? ‘Sırta, göğüse, kola ne kadar aldınız?' diye. Sorduğunda yanıtlandığını gördünüz mü? Açıklanmıyor. Biz Galatasaray olarak şeffaf kelimesini lafta kullanmıyoruz. Türkiye'nin en büyük Sivil toplum kurumunun önderi olarak açık ve şeffaf davranalım. Bizde mahrem değil. 6 milyon TL kola veriyor. Bu sezon için. Minimum 4 milyon TL de eşya piyangosu için. Minimum 10 milyon TL. Gerisi Galatasaray taraftarına kaldı. Biz anlaşma yapıyoruz 58 milyon TL. Bir tanesi açıklamadı. Taraftarımız sponsorlarımıza destek verecek. Buradan bu çıkar. Şeffaf olmak çok önemli. Diğer kulüpler de bunu örnek alsın” diye konuştu.

‘Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum ama formsuzlar’

Fatih Terim'e 7 maç ceza verileceğiyle yorum yapan bir yorumcunun açıklamalarının sorulması üzerine Başkan Cengiz, “Emsaller gösteriyorlar. Şuna verilmedi, bu nasıl iş diyor. Oluşmamış dosya. Böyle bir şey yok. Kendine göre tahmin. Hakemlerle ilgili yüreğimizi burkan şeyler oldu. ‘Hakemler de insandır hata yapar' dediler. Aynı onu yazanlar kural hatası diye ayağa kalktılar. Güldük, ben olsam utanırım. Öyle bir şey dedikten sonra bunu demem. Yanlış penaltı ve taç verdiler diye 2 hakemin hayatını kararttılar. Bülent ile Serkan. Günah değil mi ya” derken Göztepe maçında bir penaltılarının da verilmediğini ifade ederek “Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirine art niyetli yaptığına inanmıyorum. Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum, biraz formsuzlar. Her takım için dikkatli olsunlar. Hiç kimse mutlu değil” dedi.

‘Galatasaray'da transfer olacak’

Transfer döneminde yapılacak transferlerin sorulması üzerine Mustafa Cengiz, “Uçaklar kalktı. Kremalar kondu. Çilekler Bize verilen görevin gereğini yapıyoruz. Biz ilk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok. Sportifin borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Çok ciddi zarar çıkacak. En iyi durumda Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre götürmemiz gerek. Gelecekler kuşakları zorluğa düşürmemiz gerek. Yapılandırmada giderleri azaltacağımıza söz veriyoruz… Galatasaray'da transfer olacak. Ne derece tatmin eder, bilemem. Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi geldi. İstanbul Emniyeti aradı. 60 bin taraftarımız büyük disiplin içinde 4-5 saat bekledi. Falcao'ya; ‘Sen gündüz görsen korkarsın' dedik. ‘Gece hepsini görmedin' dedik. Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edecek ve kulübü geleceğini sağlam tutacak transfer yapacağız. Her transfer tutar mı bilmiyoruz. Ama tutturmaya çalışacağız” diye cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını UltrAslan koordinetörlerinden Ulaş Bayam için başsağlığı dileyerek, “Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Voleybol erkek başantrenörümüz çok değerli insan Nedim Özbey'e buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun Türkiye'ye intikali için çaba gösteren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

