Messi Pele’nin rekorunu kırdı

İspanya La Liga’nın 15. haftasında Barcelona, Valladolid’e konuk oldu. Barcelona’nın 3-0 kazandığı maçta takımının son golünü atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, dünyada ‘Bir kulüpte en fazla gol atan oyuncu’ unvanını Pele’den aldı.

Barcelona ilk yarıyı 21. dakikada Lenglet ve 35. dakikada Braithwaite’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 65. dakikada sahneye çıkan Messi, farkı üçe çıkaran golü ağlara bıraktı. Messi böylece Barcelona forması altında 644. golünü kaybetti. Pele’nin Santos’ta 643 golle yakaladığı ‘Bir kulüpte en fazla gol atan futbolcu’ unvanı, Arjantinli yıldıza geçmiş oldu. Pele bu rekoru 1957-1974 yılları arasında Santos’ta oynadığı dönemde elde etmişti.

Messi, 46 yıl sonra Pele’nin rekorunu kırmayı başaran ilk sporcu oldu.