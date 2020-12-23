Menemenspor maçında kural hatası! ‘Futbolcu kardeşlerimden özür diliyorum’

Menemenspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk olduğu Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti.

76. dakikada Şeref Özcan Memenenspor’da oyundan çıkıp yerini Rasheed’e bırakmıştı. Böylece sahada 6 yabancısı bulunan Menemenspor, 3 dakika sonra Anaane’yi oyundan alarak Murat’ı oyuna dahil etmişti. Selmani, Domgjonas, Anaane, Alhassan, Kamara, Rasheed.

TFF’nin açıkladığı kurallara göre Kulüpler, 2020-2021 sezonunda sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6’sını 18 kişilik müsabaka listesine alabiliyor. Bu futbolculardan sadece 5’i müsabakaya devam eden sahada yer alabiliyor.

‘TEKNİK EKİP OLARAK BİR HATA YAPYIK’

Dolayısıyla 6’ıncı yabancıyı oyuna sokan Menemenspor galip gelmesine rağmen kural hatası yapması nedeniyle hükmen mağlup sayılacak.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” diye konuştu.

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“DİKKAT ETMELERİ GEREKİRDİ”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek, ”Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3’üncü golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onlarında dikkat etmesi gerek” dedi.