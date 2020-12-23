Hocam ve babam Özkan Sümer

Ülkemiz, entelektüel, yapısı, bilgisi, araştırmacılığı, futbolu değiştirecek ve geliştirecek her türlü değişim ve yeniliği bulabilen bunu Türk futboluna adayan büyük bir değeri kaybetti. Özkan Sümer, Sadi Tekelioğlu ile beraber Trabzonspor'un altyapısından Türk futboluna birçok oyuncu kazandırdı. Hamiler, Lemiler, Fatih Tekkeler, Gökdenizler en son yine Sadi Hoca ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi ismini sayamayacağım daha birçok ismi yıldız futbolcu statüsüne taşıyan yine kendisiydi.

Teknik adam olarak birçok teknik direktörü de yetiştirdi. Sadi Tekelioğlu, Giray Bulak, Mustafa Reşit Akçay başta olmak üzere birçok isim onun sayesinde kulübeye geçti. Öztürkçeyi Zeki Müren kadar güzel konuşmasıyla, hayatı boyunca onun yolundan sapmadığı Ulu Önder Atatürk'ün giyim tarzını benimsemesiyle ve teknik adamlar içerisinde Freud'u okuyacak kadar felsefeye düşkünlüğüyle kendini futbola adamış büyük bir futbol adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.

Benim son 20 yılımı hem futbolcu hem hoca olarak paylaştığım çok değerli ağabeyim, hocam, babam gibiydi. Çok anılarımız var. Şu an o anıları kitaplaştırıyorum. Keşke yaşasaydı da kitabı beraber okuyup beraber gülebilseydik. Ama onun adını yaşatmak adına ona layık bir kitap yazıp ona karşı olan saygı ve sevgimi ölümsüzleştirmek istiyorum. Mekanı cennet olsun ve nur içinde uyusun.