Göksel Gümüşdağ: ‘Bahattin Şimşek’te biraz Allah korkusu, şahsiyeti varsa…’

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir’de, maçın hakemi Bahattin Şimşek’e tepki büyüktü. Maçtan sonra basın mensuplarına konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz” dedi.

İşte Gümüşdağ’ın açıklamaları:

“CANER DİYE BİR OYUNCUYU…”

“Maçtan çok maalesef hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı zannediyorum 12nci dakikada Gustavoya verilecek direkt kırmızı kartı ki VARda da tecrübeli hakem olmasına rağmen kırmızı kartı veremeyince, bizim oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesini sağlamış oldu. Baktığınızda maç boyu, 90 dakika Caner diye bir oyuncuyu hepimiz dinliyoruz; sicilini de biliyoruz, buna rağmen 90 dakika kart çıkaramıyor. İrfan Can olunca 2 kelimeye çıkartıyorlar.”

“Yani ben şöyle düşünüyorum; tabi Rafael’e bakıyorsunuz, bütün Türkiye gördü; değmiyor bile. Niye yapıyorsunuz bunu diyor hakeme, kart görüyor. Fenerbahçe’ye değil sitemimiz. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik. İlk yarı 3-4 olacak maç ama siz bu sahada adaleti sağlayamadığınız zaman, neticeye gitmiyor bu işler. Hakemin maalesef kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil ki bir de seyircisiz bir maç. Buna rağmen ezildi. Hakaretler ediliyor dokunamıyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 4-1 Medipol Başakşehir (Süper Lig 14`üncü hafta)

“BİRAZ ALLAH KORKUSU, ŞAHSİYETİ VARSA…”

“Hakem Bahattin Bey, maalesef yani kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Bunu biliyoruz. Bir de seyircisiz maç. Ezildi, kaldıramadı. Hakaretler ediyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter. Biz geçen yılın şampiyonuyuz. Şampiyon takıma diğer takımların direnç göstermesi normal. Hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç. Ben Bahattin Şimşek’in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz.”

“HAKEMİN ACİZLİĞİ, SAHADA EZİLMESİ”

“Sayın Serdar Tatlı’nın dürüst bir insan olduğunu biliyorum ama bu hakemin bu oyunu buradan tansiyonlu hale getirmesine o adam ne yapacak bilmiyorum. Bu maçtan sonra herhalde maç da almaz. Bana değil başkasına da yapmasın. Eğer bir hata varsa, bunu hiçbir kulübe yapmasınlar. Fenerbahçe normal şartlarda 4-1 yense saygı duyarım, bu doğal. Meselem Fenerbahçe değil, hakemin acizliği, sahada ezilmesi.”

“BU LİGİN SONU GELMEZ”

“Bütün sporseverler, yorumcular bunu böyle anlıyor, biliyor. Raporunu yazacak. İnsanların toleranslarıyla oynuyorsunuz. Enteresan. Başakşehir’in tarihinde böyle maç çok çok çok azdır. Biz şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık. Sessiz kalamayız. Söylemek zorundayız. Maç geçer, Başakşehir yarıştan kopmayacak. Başakşehir’in tek hedefi şampiyonluktur. Bizim tutunmaya ihtiyacımız var. Diğer takımın yarışmaya ihtiyacı var. Bu kadar seviyesi, kalitesi düşük bir hakem verilir mi ya! Hakemlerin de seviyesi belli. Bahattin Şimşek’in seviyesi malum. Bu adam bu maçı izlediği zaman, bu rezaleti kendisi de görecek; E ne olacak! VAR’da da tecrübeli bir adam var. Durumları gözlemliyoruz, takip ediyoruz, anlatıyoruz. Bunların her birini deneyeceğiz. Başka bir şey denememiz gerekirse onu da deneriz. Daha bu haftalarda bu kadar gerginlik olursa bu ligin sonu gelmez.”