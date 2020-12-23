Gaziantep FK zirveye koşuyor! Kasımpaşa’yı 4 golle dağıttı…

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 4-0 kazandı. Gaziantep’te goller, 9. ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Jefferson, 79. dakikada Muhammet Demir’den geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 24’e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise aynı haftada Başakşehir’e konuk olacak.

GAZİANTEP YENİLMEYİ UNUTTU

Ligin ilk haftasında Galatasaray’a kaybeden Gaziantep FK o günden beri yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep ekibi, Galasarasay sonrası çıktığı 12 maçı kaybetmedi ve 6’sını kazandı. Teknik direktör Sumudica ile müthiş bir ivme yakalayan Gaziantep FK zirveye oynamaya devam ediyor.

9’uncu dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Ertuğrul ve topu farklı köşelere yolladı: 0-1.

18inci dakikada Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hajrdadinovic’in ortasın arka direkteki Aytaç Kara kafayı vurdu, kaleci Günay topu kornere tokatladı.

25inci dakikada konuk ekip farkı 2ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Mirallas’ın ortasında top arkaya açıldı. Sol kanatta topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışındaki Maxim’i gördü. Bu oyuncun ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

37’nci dakikada Hodzic’in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, bekletmeden içeri çevirdi. Gaziantep savunmasında Djilobodji Hodzicten öne araya girerek topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 2-0lık üstünlüğüyle sona erdi.

57’nci dakikada Gaziantep FK farkı 3e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mirallas ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Jefferson’un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 0-3.

72’nci dakikada Kasımpaşa ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Yusuf Erdoğan’ın yerden sert vuruşunda kaleci Günay sağına giden topta gole izin vermedi.

78’inci dakikada Djilobodji’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mirallas bekletmeden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, döner dönmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup etti.