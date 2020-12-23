Gaziantep FK rüzgarı İstanbul’da esti: 0-4

Süper Lig’de sezonun dikkat çeken ekiplerinden olan Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-0 yenerek iyi gidişine devam etti.
Maçın 9. dakikasında Alexandru Maxim’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep FK, dakikalar 25’i gösterdiğinde yine Rumen futbolcunun golüyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Gaziantep FK 57’de Jefferson’ın golüyle farkı 3’e yükseltirken son sözü 79’da Muhammet Demir söyledi ve konuk ekip sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Gaziantep FK 24 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
- Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
- Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
- Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran – Hadergjonaj, Brecka, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 57 Alan Carius), Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hodzic
- Gaziantep FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Maxim (Dk. 81 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 67 Vetrih)
- Goller: Dk. (P) 9 ve Dk. 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 78 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
- Sarı kartlar: Hodzic, Brecka (Kasımpaşa) – Güray Vural, Marius Sumudica (Teknik direktör), Tosça (Gaziantep FK)
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 9. dakikada Dicko'nun kaleci Ertuğrul tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı Maxim kullandı. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1
- 18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Aytaç Kara kafayı vurdu. Bu pozisyonda Günay son anda topu kornere yolladı.
- 25. dakikada Mirallas'ın sağdan yaptığı ortada topu kapan Güray, ceza sahası önündeki Maxim'e çıkardı. Bu futbolcu düzeltip sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2
- 38. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Hodzic'den önce son anda Djilobodji dokunarak topu kornere yolladı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 57. dakikada sağ taraftan Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jefferson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul'un müdahalesiyle ağlara gitti. 0-3
- 72. dakikada ceza yayı üzerinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.
- 75. dakikada Yusuf'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hodzic'in plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
- 79. dakikada Mirallas'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-4