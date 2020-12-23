Gaziantep FK rüzgarı İstanbul’da esti: 0-4

Süper Lig’de sezonun dikkat çeken ekiplerinden olan Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-0 yenerek iyi gidişine devam etti.

Maçın 9. dakikasında Alexandru Maxim’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep FK, dakikalar 25’i gösterdiğinde yine Rumen futbolcunun golüyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Gaziantep FK 57’de Jefferson’ın golüyle farkı 3’e yükseltirken son sözü 79’da Muhammet Demir söyledi ve konuk ekip sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Gaziantep FK 24 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.