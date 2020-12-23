Denizlispor kazandı, Erzurumspor dibe battı: 1-2

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor ve Denizlispor’un karşılaşmasında galip gelen 2-1’lik skorla Ege temsilcisi oldu.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Denizlispor, geçtiğimiz günlerde Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor’a konuk oldu.

Konuk ekip Denizlispor’a galibiyeti getiren golleri 36. ve 55. dakikalarda Hugo Rodallega kaydederken, Erzurumspor’un tek golü 69. dakikada Emrah Başsan’dan geldi.

Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Denizlispor puanını 9 yaptı ve 20. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Erzurumspor ise, ligde galibiyet haretini 11 maça çıkartırken üst üste beşinci mağlubiyetini tadarak son sıraya geriledi.

Erzurumspor ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Denizlispor ise, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.

İLGİLİ HABER Lider Aytemiz Alanyaspor`a Yeni Malatya çelmesi!