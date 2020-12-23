Denizlispor kazandı, Erzurumspor dibe battı: 1-2

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor ve Denizlispor’un karşılaşmasında galip gelen 2-1’lik skorla Ege temsilcisi oldu.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Denizlispor, geçtiğimiz günlerde Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor’a konuk oldu.
Konuk ekip Denizlispor’a galibiyeti getiren golleri 36. ve 55. dakikalarda Hugo Rodallega kaydederken, Erzurumspor’un tek golü 69. dakikada Emrah Başsan’dan geldi.
Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Denizlispor puanını 9 yaptı ve 20. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Erzurumspor ise, ligde galibiyet haretini 11 maça çıkartırken üst üste beşinci mağlubiyetini tadarak son sıraya geriledi.
Erzurumspor ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Denizlispor ise, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.
İLGİLİ HABER
Lider Aytemiz Alanyaspor`a Yeni Malatya çelmesi!
- Stat: Kazım Karabekir
- Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
- BB Erzurumspor: Kayacan, Kaan, Hasan, Osman, Murat, Obertan (Novikovas dk. 46), Sissoko (Emrah Başsan dk. 62), İbrahim Akdağ, Donald (Cenk Ahmet dk. 78), Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 82), Sadiku (Gökhan dk. 46)
- Yedekler: Farnolle, Leo Schwechlen, Mücahit, Hamroun, Ömer Şişmanoğlu
- Teknik Direktör: Şenol Fidan
- Denizlispor: Cenk (Hüseyin dk. 41), Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz (Muhammet dk. 77), Sacko (Mesanoviç dk. 46), Aissati, Sagal xx (Özer dk. 81 ?), Rodallega
- Yedekler: Abdülkadir, Mert, Dossevi, Varela, Eren, Alihan
- Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
- Goller: Rodallega (dk. 35 ve 55) (Denizlispor), Emrah Başsan (dk. 70) (BB Erzurnumspor)
- Sarı kartlar: Sacko, Mesanoviç (Denizlispor), Donald, Gökhan, Kaan (BB Erzurumspor)
- Maçtan dakikalar (ilk yarı)
- 2. dakikada Sissoko'nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk'in kontrolünde auta çıktı.
- 9. dakikada Denizlispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal'ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.
- 12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.
- 19. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman'ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.
- 22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.
- 25. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.
- 35. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega çalımlarla ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
- 42. dakikada Rodallega'nın pasıyla topla buluşan Sagal'ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
- 45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.
- Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
- 49. dakikada Novikovas'ın sol kanattan yaptığı ortada top Gomes'e gelmeden defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 52. dakikada Sissoko'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gomes yükseldi kafayı vurdu top kaleci Hüseyin'de kaldı.
- 55. dakikada Sissoko'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kazanan Sagal ortasında topla buluşan Rodallega topu kontrol ettikten sonra sert ve düzgün bir vuruşlara ağlara gönderdi. 0-2
- 59. dakikada Denizlispor'in Recep ile kullandığı korner atışında ceza sahasında topla buluşan Bakalorz'un şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
- 65. dakikada Emrah'ın ortasında Osman topla buluştu, sert vurdu kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.
- 66. dakikada BB Erzurumspor'da korner atışından defanstan gelen Hasan kafayı vurdu top direkten geri döndü.
- 70. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çarprazından plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
- 72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza alanında topla buluşan Gomes dönerek sert vurdu kaleci Hüseyin güçlükle topa sahip oldu.
- 85. dakikada Denizlispor kendi sahasından hızlı çıktı, Rodallega ceza sahası içerisine girdi vurdu top az farkla auta çıktı.
- 87. dakikada BB Erzurumspor atağında Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu top kale direğinden geri döndü.