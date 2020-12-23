CANLI YAYIN | Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir (ilk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçını SKOR’dan canlı olarak dakika dakika takip edebilirsiniz.. Sarı lacivertli takım, 14. hafta müsabakasında evinde Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı üç maçı kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile çok çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Sarı-Lacivertli takım güçlü rakibini yenerek kötü seriden kurtulmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Son dört maçında kazanamayan Başakşehir ise deplasmanda 3 puan alarak galibiyet özlemini sonlandırma peşinde.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIMI (Sayfayı yenilemek için TIKLAYIN.)

21′ Fenerbahçe atağında soldan gelen ortayı Thiam göğsüyle indirdi ve şutunu gönderdi. Top kornere çıktı. Devamında korneri Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

11′ Fenerbahçe atağında Hasan Ali, Luiz Gustavo’nun sert müdahalesinin ardından yerde kaldı. Gustavo sarı kart gördü. Ancak pozisyon VAR’da incelendi. Başakşehir kırmızı kart bekledi ancak karar değişmedi.

GOL! Başakşehir 6’ıncı dakikada Mahmut’un golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel’in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir’in dokunuşu GOL oldu.

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı ve maç başladı!

İŞTE İLK 11’LER:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi

Başakşehir: Volkan; Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, İrfan Can, Aleksic; Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

Fenerbahçe – Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan zorlu müsabakayı, Bahattin Şimşek yönetiyor. VAR odasında Cüneyt Çakır görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı olarak yayınlanıyor.

SON 6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Süper Lig’e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut’un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Geçtiğimiz yılı lig şampiyonu olarak tamamlayan ve ülkemizi ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan İstanbul Başakşehir’de, konsantrasyon tamamen lige döndü.13. haftayı bay geçen son şampiyon, zorlu Kadıköy deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek 14. sıradan üstlere tırmanmayı hedefliyor.

TARİHTE İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE…

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut’un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

FENERBAHÇE’DE 7 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

VİSCA VE EPUREANU DÖNDÜ

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk’un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.