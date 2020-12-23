Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu pozitif

Süper Ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaşı konuk edecek Ankaragücünde iki kişi corona virüsüne yakalandı. Sarı-lacivertli ekipte, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde bir futbolcu ve bir personelin corona virüsü testleri pozitif sonuç verdi.

Ankaragücü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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