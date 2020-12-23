Ali Koç: ‘Bana istediğiniz kadar vurun’

Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem için yapılan eleştirilere değinen Koç, “Tüm takımlar hakem performansından yakınıyorsa demek ki bu işte bir problem var” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarların takıma yönelttiği eleştiriler hakkında yorum yapan Koç, “Sizler her mağlubiyet sonrası hocamızı, oyuncularımızı yerden yere vurunca etkileniyorlar. Aile havası erozyona uğruyor. Bana vurun, hiç fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız. Birine kızacaksanız bana kızın” dedi.

Ali Koç’un açıklamaları:

“14 gün araya giriyoruz, bu galibiyet o açıdan önemliydi, haftaya bay geçiyoruz. Oyuncuların reaksiyon vermesi de önemliydi, sahada gördük. İlk 20-25 dakika sonrası oyunu dengeleyip üstün oynadığımız dönem var. 11’e 11’de 2-1’i bulduk, bariz üstünlüğümüz var. 2-1’den sonra 2 kırmızı kartla oyun koptu. Oyuncularımızın takım olup takım oyunu göstermeleri çok önemliydi. Kağıt üzerinde tek tek bakınca hepsi yıldız olmuş ve olacak oyuncular çünkü.”

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“MALUM ŞAHISLAR ORTAYA ÇIKIYOR”

“İlk 7 haftada sahaya yansıttık iyi oyunu ama sonra ne olduysa, şanssa şans, kötü futbolsa kötü futbol, hakemse hakem, bir şekilde olamadı. İlk golü attığımız maçları hep kazanıyorduk, atamadığımızda ortalama 1 puan alıyorduk, bu kez ilk golü yememize rağmen geri döndük. Taraftarlarımızı üzdük ama daha 26 hafta var, bizim camiamıza işler biraz kötüye gitse bazı malum şahıslar ortaya çıkıyor, Fenerbahçe yerden yere vuruluyor.”

“HEMEN HER ŞEYİ ELEŞTİRMEYİN”

“Yüreği, gönlü Fenerbahçe ile yanıp tutuşan insanlar bundan etkileniyorlar. Başka camialar maçlar kaybettiği zaman daha çok hakem konuşuluyor. Bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor, kırılgan bir camia olmamızın hem haklı hem haksız sebepleri var. Fenerbahçe ile sevinip üzülen taraftarlarımıza sesleniyorum: İyi günde de kötü günde de destek olmalısınız. İki senedir oluyorsunuz zaten ama bu sezon daha da önemli. Uzun maratonda iniş-çıkış olacaktır, 1-2 mağlubiyete hemen her şeyi eleştirmeyin.”

“BANA İSTEDİĞİNİZ KADAR VURUN”

“Ne olursa olsun herkese destek olun ki sezon sonu geldiğinde hak ettiğimiz ve edeceğimiz şampiyonluğu elde edelim. Her mağlubiyette oyuncular ve hocamız onları yerden yere vurduğunuzda kötü etkileniyor. Bana istediğiniz kadar vurun, benim için fark etmez.”

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“HAKEMLİK ZOR MESLEK”

“Geçen hafta enteresan penaltılar verilmişti. Bugün Thiam’a yapılan pozisyon en azından VAR’a gidebilirdi. Gaziantep maçında Pelkas’ın pozisyonu bize göre goldü, çok ince bir çizgi var. Tüm takımlar hakem performansından yakınıyorsa demek ki bu işte bir problem var. Tüm takımlar bizim performansımızı eleştiriyorsa iyi yapıyoruz demek ki işimizi demeyin, yapmıyorsunuz. Türkiye’de hakemlik zor meslek. Seyircili maçta zor, seyircisiz maçta daha da zor çünkü her şey duyuluyor.”

“BİRİNE KIZACAKSANIZ BANA KIZIN”

“Fenerbahçe taraftarı çok sabretti, biraz daha sabredin diyorum. Bu kadar sakata ve sıkıntıya rağmen liderin 1 puan arkasındayız şu an. Daha oynanacak çok maç var. Bu ligde inanın son derece enteresan sonuçları yaşayarak göreceğiz tüm takımlar için. Rica ediyorum taraftarımızdan, hemen umudunuzu yitirmeyin, bu bizim için en önemli şey. Burada bugün kaybetsek 4 maç üst üste mağlubiyet olacaktı. Deplasman fobimiz vardı, bu sene içeride fobimiz oldu. İnanıyorum 14 günlük ara fayda sağlayacak bize. Sizler her mağlubiyet sonrası hocamızı, oyuncularımızı yerden yere vurunca etkileniyorlar. Aile havası erozyona uğruyor. Bana vurun, hiç fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız. Birine kızacaksanız bana kızın.”