Süper Lig | 13’üncü haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Süper Lig’in 13'üncü haftasında zirvedekiler ağır yara aldı. Müthiş uzatma anlarıyla heyecanın tavan yaptığı haftaya son dakika gelen goller ve VAR kararları damga vurdu. Hayal kırıklıklarının, hoca gönderen maçların ve rekorların olduğu heyecan dolu haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- BİELSA METODU: TOPU VER 3 PUANI AL

Son 6 maçını kazanamamış Denizlispor yeni hocası Yalçın Koşukavak ile kendisinden 7 gömlek üstün Alanyaspor önüne çıktı. Buradan zaferle çıkmak için yapacakları 2 şey vardı; 1- Son düdüğe kadar mücadele etmek. 2- Öne geçen taraf olup Alanya’nın değişen oyununa göre pozisyon almak. İkisini de kusursuz yaptılar. Şansın da yardımıyla 9’uncu dakikada öne geçtiler. O dakikadan sonra topu tamamen Alanya’ya bıraktılar (%80.3 Süper Lig rekoru) ve sahaya gelen kağıtla 3-3-3-1’e dönüp adam adama savunma ile liderin işini bitirdiler. Son 20 dakika eksik oynamalarına rağmen taktik disiplini bozmayan Denizlispor ‘yerli Bielsa’ yakıştırmaları yapılan hocası Koşukavak ile birlikte haftanın takımı oldu.

2- 8 SANİYEDE ŞAPKADAN ÇIKAN MEVLÜT

Bu sezon sahasında ev fazla puan toplayan ve en fazla gol atan takım olan Fatih Karagümrük, Galatasaray’ı da surlarının dışına attı. Geride kalan 13 haftanın en verimsiz maçını oynayan Galatasaray’ın tek şutu 90+3’te penaltıdan Diagne’nin attığı golle geldi. Ama maçın hikayesi 14 dakikalık uzatmada yazıldı. 90+9’da Enzo Roco atıldı. Herkes Galatasaray’dan gol beklerken 10 kişi Karagümrük’te şapkadan Mevlüt Erdinç çıktı. 90+11’de sadece 8 saniyede golle sonuçlanan kontrada son derece soğuk kanlı bir vuruş yapan Mevlüt haftanın en çok konuşulan adamı oldu. Tabi bu dakikada müthiş bir gol pası veren, ilk golün de sahibi Alassane Ndao’yu es geçmek yakışmaz.

3- EKUBAN’IN BAĞCIKLARI VE DJANİNY’NİN SİFTAHI

Karadeniz derbisinde son 3 maçtır değişmeyen film bu hafta yine izleyicisi ile buluştu. Rize’nin ilk yarıyı önde kapattığı maçı Trabzonspor’un kazanması sürpriz değildi. Ekim 2019’da 2-1, Şubat 2020’de 5-2 kazanan bordo mavililer bu hafta yine 1-0 geriden gelip maçı 2-1 aldı. Sezonun ilk penaltı golüyle tanışan Trabzonspor’da Djaniny de siftah yaptı. Maçta dikkatimi çeken en acayip olay; penaltıyı alan, golü yapan, takımı hücuma taşıyan, ikinci golde de atağı başlatan Ekuban’ın galibiyet golünde Marlon’a pas verdikten sonra oturup ayakkabı bağlamasıydı. Djaniny, Marlon’un asistinde arka direkte golü yaparken Ekuban bağcıklarıyla uğraşıyordu. Ya golün geleceğinden çok emindi, ya da Djaniny artık atsın diye bir uğur deniyordu.

4- 90+5 BARAJI VE RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI

Fenerbahçe’de duygular darmadağın… Psikolojik olarak dağılmış bir takımın vücut bulmuş halini arıyorsanız 2 şeye bakmanız yeterli; Birincisi; stoper Tisserand… Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe’den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok. Denk mi geliyor bilmiyorum ama bu kadar konsantrasyonu zayıf bir stoper tandemi Gaziantep FK karşısında en son isteyeceğiniz şeydir. İkincisi; 90+5’te Kenan Özer’in hayatının en rahat frikik golünü atmasını sağlayan baraj! Sorumluluk yarıdan fazla genç kaleci Oytun’da kabul ama o barajın amatör görüntüsü Fenerbahçe takımının olaydan ne kadar kopuk olduğunun resmidir.

5- 12 DAKİKADA 12 PUAN YAZDILAR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un mağlup olduğu haftanın elbette en büyük kazananı Beşiktaş oldu. Erzurumspor karşısında ikinci yarı 12 dakika içerisinde tam 4 gol bulan Kartal’da savunmadan çıkıp Puskas’a aday olacak bir gol atan Vida maçın en çok konuşulan ismiydi. Tek devrede 4 golü en kısa aralıkta atan takım olan şipşak Beşiktaş 12 puan değerinde altın bir galibiyet aldı. Sergen Yalçın’la ligde ilk kez üst üste dört iç saha maçı kazanan siyah beyazlıların hücumu gerçekten ayrı bir tat veriyor.

6- ‘KAPRİSLİLER’ KAZANDI ÇİMŞİR KAYBETTİ

Erzurumspor’da ligde 4 maç önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir bırakın puan almayı gol bile atamadan gönderildi. Çimşir, Süper Lig tarihinde bir takımın başında dört maça çıkıp gol sevinci yaşayamadan görevinden ayrılan ilk teknik direktör oldu. Beşiktaş karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalarla takımdaki bazı futbolcularla ciddi problemler yaşadığının mesajını veren ve ‘kaprisliler’ sözleriyle gündem yaratan Çimşir ile yönetim ipleri kopardı. Muhtemelen kadro dışı bırakma operasyonu için yaptığı talebi reddeden yönetim oyuncu grubu yerine hocayı feda etti. 13 haftaya 2 hoca gönderen ve başkan değişen Erzurumspor’un artık şapkayı önüne koyma zamanı geldi.

7- EN UZUN GECEDE ‘VAR’ KÂBUSU

Haftanın en bahtsız takımı Antalyaspor’a 2-0 kaybeden Kayserispor oldu. Tam 7 haftadır 3 puan alamayan Kayseri ilk yarı 2-0 geriye düştüğü maçta 60’tan sonra maça ortak oluyordu ancak teknolojiye takıldı. 66’da ve 70’te iki golü VAR kararıyla iptal edilen Kayserispor en uzun geceyi muhtemelen kâbuslarla uykusuz geçirdi. 5 sezon sonra arka arkaya 3 maçta ilk kez gol yemeyen Antalyaspor ise Ersun Yanal’ın gelmesinden sonra yaşadığı toparlanma ile yeni bir rüyaya daldı.