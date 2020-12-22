Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii’nde saat 14.00’te kılınan cenaze namazına, Sümer’in ailesinin yanı sıra Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka’da aile kabristanlığında toprağa verildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağaoğlu, mesajında şunları söyledi:

“Başkan olduğu dönem de dahil olmak üzere birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum Sayın Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle çok üzüntülüyüm. Bir efsanemizi ve büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Sayın Özkan Sümer, 80 yıllık ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış ender futbol adamlarından biridir. Sayın Özkan Sümer, Türkiye'de altyapının temellerini atan, o temellerin üzerine genç yetenekler yetiştiren ve futbolumuza kazandıran, futbola farklı bir sistem getiren bir insandı. Kendisine farklılıkları nedeniyle “Futbolun Filozofu” unvanı verilmişti. Sadece camiamız için değil ülkemizin futbol ve spor paydaşlarının da akil adam olarak gördüğü Sayın Özkan Sümer'e hep saygı duyulmuştur. Geride sönmeyecek bir meşale bırakan Sayın Özkan Sümer, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı. Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum.”

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FUTBOLCU, TEKNİK DİREKTÖR, BAŞKAN, AKİL ADAM

Trabzon'un Maçka ilçesinde 20 Kasım 1940'da doğdu.

FUTBOLCU ÖZKAN SÜMER

Çocuk yaşlarda futbolla tanıştı. Ortaokul eğitimini sürdürürken Trabzon'un köklü kulüplerinden İdmanocağı'nın genç takımında kaleci olarak amatör futbol hayatına başladı. Kaleciliğe, fizik yapısının uygun olmasından dolayı büyükleri teşvik etse de bu mevkide uzun süre oynamadı. Kısa bir süre forvet olarak top koşturdu ama sonrasında savunmaya geçerek futbol hayatının sonuna kadar bu mevkide oynadı.

İdmanocağı Genç Takımının ardından futbol yaşantısına Yolspor'da devam etti. Bu süreçte vatani görevini yapmak üzere bir süre futboldan ayrı kaldı. Askerliğin ardından tekrar Yolspor'da futbol oynadı. Bir sezon sonra yeniden İdmanocağı'na transfer oldu. 1964-1965 sezonunda Trabzon'dan ayrılarak Zonguldak Kömürspor'da futbol oynadı.

Sezon bittiğinde Trabzon'a geri döndü, İdmanocağı'nda forma giyerken 1967 yılında Trabzonspor kuruldu. İdmanocağı'ndan Trabzonspor'a geçen isimlerin başında gelen Özkan Sümer, Trabzonspor’da 3 yıl oynadı. Kimi maçlarda kaptanlık görevini üstlenen Sümer, 1970-1971 sezonunda Trabzonspor’dan ayrılarak Sebat Gençlik'e transfer oldu. Kırmızı Beyazlı takımda hem futbolcu hem takım kaptanı hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Sümer, bir süre sonra futbol yaşantısını noktaladı.

ANTRENÖR ÖZKAN SÜMER

Futbolculuğun ardından Amatör Futbol Antrenörlüğü belgesi alan Özkan Sümer, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Trabzon Fahri Bölge Antrenörü olarak göreve başladı. Türk Futbol Tarihine “Altyapı” kavramının oluşmasını sağlayan isimlerin başında gelen Özkan Sümer, Yolspor Başkanı Osman Saka ile birlikte 1971-1972 sezonunda Türkiye'de Gençler Ligi'ni başlattı. Yolspor, Gençlerbirliği, Yalıspor ve daha birçok kulübün genç takım kurmasına vesile olan Özkan Sümer, ardından Trabzon'da Amatör Lig'in kurulmasını sağladı.

1972-1973 sezonunun 23'üncü haftasında Trabzonspor’da Teknik Direktör Mustafa Ertan görevden ayrılınca yerine genç takımı çalıştıran Ahmet Suat Özyazıcı Teknik Direktörlük görevine, Özyazıcı'dan boşalan Genç Takım antrenörlüğü koltuğuna ise Özkan Sümer getirildi. Sümer'in gelişiyle birlikte 1970 yılında kurulun genç takım “altyapı” olgusuna dönüştü. Göreve geldiği ilk günden itibaren planlama ve çalışmalarıyla birlikte genç takımın yanı sıra minik yaşlarda oyuncular için turnuvalar düzenleyen Sümer, işlerin genişlemesiyle birlikte altyapı yönetiminin kurulmasını talep etti.

Trabzonspor Kurucu Üyesi Nizamettin Algan ve Eski Divan Başkanı Ali Özbak'ın çalışmalarıyla birlikte “Altyapı Komite Yönetimi” kuruldu ve kurulan yönetim futbol altyapısı ile birlikte boks, güreş, yüzme gibi 8 branşı yönetti. Sümer 1981 yılına kadar bu görevini kesintisiz sürdürdü.

1973-1974 ve 1974-1975 sezonlarında alt yapının yanı sıra Ahmet Suat Özyazıcı'nın yardımcılığını da yapan Özkan Sümer 1978-1979 sezonu öncesi Özyazıcı'nın görevden ayrılmasıyla birlikte Trabzonspor’un teknik direktörü oldu. Dört milli oyuncusunu yeni sezon öncesinde satan Trabzonspor için “Artık şampiyonluğa oynayamaz, lige tutunsunlar yeter” yorumları yapılırken, Özkan Sümer takımıyla birlikte Uludağ ve Kızılcahamam'da tam 53 gün süren ağır ve yorucu bir kamp dönemi geçirdi. Sezon öncesi İstanbul'da Galatasaray ile yapılan hazırlık karşılaşmasını 4-1 kazanan Trabzonspor bir gün sonra gazeteler övgü dolu manşetler atmaya başladı. Sadece iki oyuncu transfer edilen sezonda diğer eksik bölgeler altyapıdan çıkan oyuncularla doldurulmuştu. Özkan Sümer ilk sezonuna fırtına gibi giriş yaparak devrenin ilk yarısını (15 maç) namağlup ve sadece bir gol yiyerek tamamladı.

Sezonun son maçında Ordu'da Orduspor ile karşılaşan Trabzonspor, Sümer'in “Hayatımın en uzun doksan dakikası” diyeceği karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalarak şampiyon oldu. Özkan Sümer, Trabzonspor’u üçüncü kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

Şampiyonluk kupasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan Özkan Sümer, 1979-1980 sezonu öncesi flaş bir kararla görevi bıraktı. 1980-1981 sezonunda tekrar teknik direktör olarak Trabzonspor’da görev alan Sümer, Türk futboluna bir yeniliğin daha önünü açarak “Şok Pres” kavramını literatüre kazandırdı. Bu sistemle rakiplerine nefes aldırmayan ve baskın bir futbol oynayan Karadeniz ekibi, ilk yarıda toplanacak 30 puanın 25'ini alarak harika bir performans gösterdi. Sadece bir transferin yapıldığı sezonda Özkan Sümer, Trabzonspor’un beşinci, kendisinin ise ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Aynı sezon Trabzonspor’u çalıştırırken A Milli takım teknik direktörlüğünün de başına getirilen Özkan Sümer ligde fırtınalar estiren Karadeniz ekibinden fazla oyuncu aldığı için çok sert eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin dozu artınca, Sümer, Türkiye-Galler maçının ardından istifasını vererek 2 maç antrenör olarak görev yaptığı A Milli Takımdan ayrıldı.

1980-1981 sezonundan sonra Trabzonspor’dan ayrılan Sümer kesintisiz olarak 8 yıldır devam ettiği altyapı sorumluluğu görevini de bıraktı. Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı olarak fikirlerini kamuoyuna aktaran Sümer, bir süre sonra Galatasaray'dan teklif aldı. Altyapı sorumlusu olarak görevlendirilen Sümer, 1981-1982 sezonunda ise Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Galatasaray'da Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Sümer, 1982-1983 sezonun bitimine iki hafta kalan görevinden istifa ederek Trabzonspor’un altyapı koordinatörlüğü görevine geri döndü.

1983-1984 sezon sonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevden ayrılmasıyla yeni sezona Özkan Sümer ile devam edilme kararı alındı. Hem A Takım Teknik Direktörü hem de altyapı sorumlusu olarak görevini sürdüren Sümer, Ligin 27. haftasında her iki görevinden de ayrıldı.

Yeniden gazete sütunlarına dönerek 1989-1990 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde futbol yorumculuğu yapan Sümer 1990-1991 sezonunda ise dördüncü kez Trabzonspor’un Teknik Direktörü olarak göreve geldi. Bordo Mavililerin unutulmaz Barcelona zaferinde kulübede antrenör olarak görev yapan Sümer, sezon sonunda görevden ayrıldı. 1994 yılında tekrar altyapı sorumlusu olarak bordo-mavili ekibe geri dönen Sümer, 1997-1998 sezonunun 10. ve 24. haftaları arasında ise Trabzonspor’un Teknik Direktörlük görevini üstlendi. Bu görevin ardından altyapı çalışmalarına devam eden Sümer 1999-2000 sezonunda Trabzonspor altyapısındaki görevini de noktaladı.

BAŞKAN ÖZKAN SÜMER

Futbolun her noktasında yer alan Özkan Sümer, saha kenarındaki görevini sonlandırarak hayatında yeni bir perde daha açtı. 1996 ve 1997 yıllarında iki dönem TFF Başkanvekilliği yapan Sümer, 31 Aralık 2000 tarihinde yapılan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçildi. Sümer, bordo-mavili kulüpte hem futbolcu hem antrenör hem de başkanlık görevlerini yapan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti.

31 Aralık 2000-15 Aralık 2002 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Özkan Sümer, Aralık 2002'de yapılan Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçildi. 8 aylık başkanlığının ardından bu görevinden istifa etti.

AKİL ADAM ÖZKAN SÜMER

Trabzonspor, Galatasaray ve Milli takım dışında Denizlispor, Malatyaspor, Konyaspor, Samsunspor ve Petrolofisi takımlarında Teknik Direktörlük görevini üstlenen, Trabzonspor’a kurulduğu günden bugüne hizmet eden Özkan Sümer bu süreçte Türk futboluna sayısız futbolcu kazandırmıştır.

Futbolun profesörü olarak anılan ve adına kitaplar yazılan Sümer, 2006 yılının Mayıs ayında Trabzonspor’da Gençlik Geliştirme ve Bölge Koordinatörü olarak beşinci kez altyapı görevine getirildi. Özkan Sümer, Kasım 2008 ve Nisan 2018'de Trabzonspor’da Futbol Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Bilgi, birikim, tecrübe ve fikirlerini her daim Trabzonspor ile paylaşan, Trabzonspor'u hayatının her anında yaşayan ve yaşatma gayretinde olan Özkan Sümer, 16 Şubat 2019 tarihinden bugüne dek kulübümüzde İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sümer ayrıca TÜFAD Onursal Başkanı'dır.