Kayserispor’un VAR isyanı

Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından “Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

HASRET 8 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan Süper Lig’in 13. haftasını 10 puanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini dindiremedi. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden sarı kırmızılı ekip, 8 haftadır 3 puanı bir arada göremiyor.

Bu sezonki ilk galibiyetini 1. haftada sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek, son galibiyetini de ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 1-0 yenerek alan sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti.

Kayserispor’un bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Erzurumspor 1-3

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0