Her yerde kaos! MHK, kulüpler ve teknik adamlar arasında tansiyon yükseliyor…

Süper Lig'de MHK, kulüpler ve teknik adamlar arasında gerilim başladı. MHK, 14. haftanın hakemleri açıklanırken Galatasaray ile Beşiktaş'a rest çekti. Karagümrük maçında Fatih Terim'i tribüne yollayan Mustafa Öğretmenoğlu'na maç verilmezken Galatasaray-Göztepe maçına Mete Kalkavan atandı. Mustafa Cengiz, 12 Mart'ta “Ya Mete Kalkavan'ı vermeyin! Galatasaray maçı verildiği zaman da sen kabul etme Kalkavan!” diye isyan etmişti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçına ise Sergen Yalçın'ı hocalık kariyerinde hem Konyaspor'da hem de Malatyaspor'da tribüne gönderdiği Halis Özkahya verildi. Yalçın, Erzurum maçı sonrası “Algı yaparak beni attıramayacaksınız. Ben hakemlere küfür etmiyorum” demişti.

HAKEMLERE BASKI BÜYÜK

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın hakemler üzerinde büyük baskı kurduğu iddia edildi. Bu nedenle birçok hakemin strese girdiği ileri sürüldü. F.Bahçe maçını yöneten Çakır'ın sakallı hali de dikkat çekmişti.