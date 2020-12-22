CANLI | Galatasaray-Göztepe

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

Geçen hafta Karagümrük’e 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takımda PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesinde yok. Galatasaray’da ayrıca Babel, Falcao, Marcao ve corona olan ancak ismi açıklanmayan 3 isim bu maçta forma giyemeyecek.

Göztepe’de 3 futbolcu corona virüsü nedeniyle bu maçta yok.

Galatasaray 12 maç sonunda 23 puanla 2. sırada yer alırken, Göztepe bu maç öncesinde 13 maçta topladığı 18 puanla 10. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif