CANLI | Galatasaray-Göztepe

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.
Geçen hafta Karagümrük’e 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takımda PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesinde yok. Galatasaray’da ayrıca Babel, Falcao, Marcao ve corona olan ancak ismi açıklanmayan 3 isim bu maçta forma giyemeyecek.
Göztepe’de 3 futbolcu corona virüsü nedeniyle bu maçta yok.
Galatasaray 12 maç sonunda 23 puanla 2. sırada yer alırken, Göztepe bu maç öncesinde 13 maçta topladığı 18 puanla 10. sırada bulunuyor.
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne
Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif