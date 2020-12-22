Fikret Orman’a ağır eleştiri… ‘İnsanda konuşacak yüz olmaz’

Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ve ardından Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yalçın Karadeniz, Yıldırım Demirören'in başkanlığı bırakmasıyla birlikte başkanlık koltuğuna oturmuş ve ardından seçimi kazanan Fikret Orman'a görevi devretmişti. 2016 yılında Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcuyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında disiplin cezası alan ve bir sonraki Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'nde aday olamayan Yalçın Karadeniz, olayı mahkemeye taşımış ve mahkeme de kendisini haklı bulmuştu.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Yalçın Karadeniz, zamanında yaptığı açıklamaların dikkate alınmadığını hatırlattı ve eski başkan Fikret Orman'ı topa tuttu.

“Devraldığı borcun yüzde 28'i döviz cinsindendi”

Beşiktaş'ın çok büyük sorunları olduğunu ifade ederek gelinen noktayı değerlendiren ve sözlerine bu şekilde başlayan Beşiktaş Divan Kurulu Eski Başkanı Yalçın Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sorunlar baştan beri gelen sorunlardır. Her devrin kendisine mahsus, o günün şartları içinde önem arz eden durumları doğmuştur. Özellikle son dönemde belki bilerek belki bilmeyerek, Beşiktaş düzelmeyecek noktalara gelmiştir. Beşiktaş'ta başkanlığı Fikret Orman'a devrettiğimde borç 431 milyon TL idi. Bunun içinde 105 milyon TL Yıldırım Demirören'in, 10 milyon TL de Serdal Adalı'nın parası vardı. Bu borç halen duruyor.

Devrettiğim borç içinde döviz cinsi borç yüzde 28'di. Fikret Orman bunu zaman zaman yükseltti, zaman zaman indirtti. 580 milyon dedi, 400 dedi, 300 dedi. Döviz paritesinin yükselip alçalmasıyla farklı konuştu. Ama o zamanki denetleme kurulunun ıslak imzalı raporuyla benden 431 milyon TL borçla aldı. Bıraktığı zaman da Beşiktaş'ın borcunu, görünen şekilde 7,5 katı arttırdı. Bunun bir de görünmeyen yüzü var. Borç 10 katına çıkmış denilirse kimse şaşırmasın. Resmi kayıtlara göre 7,5 kat borçlanmasına kimse inanmak istemedi.”

“Sokaktaki lambayı bile görünce bunları konuşuyordu”

Aldığı ceza sonrasında mahkemeye başvurduğunu ve haklılığını ortaya koyduğunu ifade eden Yalçın Karadeniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama mesele benim haklı çıkmam meselesi değil. Keşke haksız çıksaydım da, Beşiktaş batmasaydı. Bugün batma noktasına gelmiştir. Bunu ben söylemiyorum. Fikret Orman Yönetimi'nin çıkardığı bilanço kitabında aynen şu cümle vardı: Beşiktaş Kulübü borca batık durumdadır. Ticaret kanununa göre işlem yapılması gerekir.

Bunu ben yazmadım, onlar yazdı ama yazdıklarını dahi okumamışlar. Her yerde konuştu, herkese konuştu, sokaktaki lambayı görünce bile konuşuyordu. Beşiktaş taraftarına umut veren açıklamalarda bulundu. Her yönetim bir şeyler yapmak için gelir ama yapılan işlerin yanında kötü işleri tenkit edeni de dövmeye kalkmayacaksınız, küfür etmeyeceksiniz. Denetleme Kurulu'nu emir altına aldınız diye üyenizi attırmayacaksınız. Disiplin Kurulu'nu istediğiniz yönde çalıştırmayacaksınız. Denetleme Kurulu sizi tenkit edecek.

Beşiktaş Kulübü kuruluşundan bu yana en zor günlerini geçiriyor. Bunu ben söyledim diye oldu iddiasında bulunmuyorum. Ama ben bunları, onların verdiği raporlarda gördüm ve üyelere bunları anlattım.”

“Ahmet Nur Çebi'yi ateş çukuruna attı”

Fulya Davası'nda yaşananlarla ilgili olarak konuşan Yalçın Karadeniz, Fikret Orman döneminin yaptığı işin doğru olmadığını belirterek, “Her şeyin bir usulü var. Oradaki yapılan iş, kanunun emrettiği şekilde yapılan bir iş değil. ‘İşi nasıl kurtarırız'ın yapıldığı bir iştir. Kulüplerin devamlılığı esastır. Dün Fikret Orman vardı, bugün Ahmet Nur Çebi var. Yönetim Kurulu tahmini bütçeyi bırakın yüzde 10 aşmayı, yüzde 37 aşmışsa, niye bu parayı o yönetim kurulundan istemiyoruz ki. Ben Ahmet Nur Çebi'nin düşmüş olduğu Gayya Kuyusu'ndaki haline acıyorum. Fikret Orman 431 milyon borçla ilgili ‘Yandım, tutuştum' diyordu, şimdi resmen ateş çukuruna attı adamı… Ödenmeyecek bir borç var, aldığı 190 milyon TL'lik temlikleri 34 kat artırarak 6,5 milyar TL'ye getirdi. Beşiktaş'ın yayın gelirlerini yıllık 200 milyon TL'den hesaplarsak, 28 senede ödeme planı koydu. 28 sene, 9 yönetim demek. 9 yönetimi abluka altına almak, onların elini kolunu bağlamak ne demektir?” diyerek eleştirisini sürdürdü.

“Kulübün kapısına kilit vurulur”

Altyapı konusunda Ajax örneği vererek sözlerini sürdüren Yalçın Karadeniz, “Dünya futbolu bir noktaya gidiyor. Ajax'ın CEO'su Van der Saar, ‘Ajax'ta oynayan iyi isimler, sırası geldiğinde satılmazsa, aşağıdan oyuncu gelmez’ diyor. O zaman altyapıya önem vermek lazım, buraya iyi antrenör koymamız lazım. Bu uzun vadeli bir proje ama sabırlı olmamız lazım. Biz bunu yapmazsak, Beşiktaş Kulübü'nün kapısına kilit koyulabilir. Bir seferinde görmüştüm, 120 milyon TL'lik bir gelir için 135 milyon TL'lik masraf yapıldığını gördüm. Şimdi bizim genç bir teknik direktörümüz var. Altyapımızdan yetişen bir oyuncumuzdu, şimdi de antrenörümüz oldu, ne kadar güzel bir şey… Bizim taraftarımız sabırlı olmalı, hocamıza destek vermemiz gerekiyor. Bakın Avrupa'da 15-20 sene aynı takımda antrenörlük yapan isimler var” diyerek Sergen Yalçın'a destek olunması gerektiğini ifade etti.

“Ne yapacaklardı, heykelini mi dikeceklerdi?”

Beşiktaş'ın 2019 yılında Avrupa Para Ligi'nde yer aldığını hatırlatan Yalçın Karadeniz, “Avrupa Para Ligi diye bir organizasyon var. Avrupa'da oynayan takımların senelik gelirlerini baz alarak büyüklüklerini ortaya koyuyor. 2019 yılında Beşiktaş Kulübü, gelirleriyle Avrupa'nın 26. sırasındaydı. Ne kadar güzel bir şey… Sevinçten havalara uçtum. Ama o yıl bir bakıyorum, Fikret Orman Yönetimi, 154 milyon TL zarar bildirmiş. Bu nasıl perhiz, bu nasıl turşu… Ama soran yok, ceza veren yok. Adam gözünün içine baka baka ‘Beşiktaş'ın borcu yoktur' diye çıktı. 2020 yılının Ocak ayında anonim şirketin genel kurulu yapıldı. Bu şirketin esas çalışma noktası futbolcu alımı ve satımıdır. Bu genel kurulda, o günkü yönetim kurulunun ‘Futbolcu alım ve satımında, ilgisi, bilgisi ve imzası olmadığı' gerekçesiyle ibra edildi ve doğru yapıldı. Ama başkan tek yetkili olduğu için ibra edilmedi. Ne kadar güzel bir durum, Allah razı olsun. Ama 1 yıla yakın bir zaman oldu ancak neden bir hukuki işlem başlamadı. Başlamayınca çıktılar televizyona ve ‘Hodri meydan. Biz yalnız mıydık? Ben 2 şeye elimi sürmedim, 1 para, 2 transfer' dedi. İnsaflı ol ya… Sen elini bu 2 şeyden çekmedin, biz bunu görmüyor muyuz? Fikret Orman sonra çıkıp “Ben yurt dışındaydım, beni ibra etmediler. Çok üzgünüm” diyor. O genel kuruldakilere teşekkür ediyorum. Ne yapacaktı genel kuruldakiler, Beşiktaş Kulübü'nü bu derece zarara sokan, bu derece rezil rüsva eden bir adama ‘Gel heykelini dikelim. Allah razı olsun' mu diyeceklerdi?” açıklamasında bulundu.

“Kimseye ‘Paralar nerede' diye yazılmadı”

Taraftarların yaptığı ‘Fikret Orman Paralar Nerede' tezahüratını hatırlatan Yalçın Karadeniz, “40'a yakın başkan geldi geçti. Ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara uzun ömür diliyorum. Hiçbirinin arkasından mezarlık duvarlarına, çöp kutularının üzerine ‘Paralar nerede' diye yazılmadı. Bu ayıp hepimizindir. Bu durum utançtır benim için… Bu durum evladının babasına sorduğu gibi bir soru… Babası kumar oynarsa, kaybederse sorar. Niye bunu sordurttuk. Maldivler’den mesaj gönderip ‘Çok üzüldüm, ben seyahatteydim' diyor. 7,5 senede kulübün kasasına 1 milyar Dolar para girmiş. Ama sen görünürde aldığın borcu 7,5 katına katladın. Neyi konuşuyorsun? İnsanda konuşacak yüz olmaz. Ayıptır. Camia bunun hesabını sormalıdır. Biz Beşiktaş Kulübü'ne iyi idare edilen yönetim bırakmalıyız. Çoluk çocuğumuza bırakacağımız en büyük miras budur bizim. Gelen vuracak, giden vuracak gibi bir durum olmamalı. Yanlış yapan karşılığını çekmeli. Bir suç işleyince cezasını çekeceksiniz. Bunun da bir ceremesi var. Sen yanlış idare etmişsin, atarak tutarak nereye getirmişsin” diye konuştu.