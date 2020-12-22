Fenerbahçe’de planlar tutmadı

Süper Lig'deki ilk 7 maçında yenilmeyen Fenerbahçe'de kasım ayı başında yeni yıla Süper Lig'in zirvesinde girmenin hesapları yapılırken planlar altüst oldu. Sarı-lacivertliler, son 6 maçında 4 mağlubiyet alarak büyük bir ivme kaybetti. Bu süreçte Alanyaspor ve Galatasaray'ın da puanlar kaybetmesi, Kanarya'yı zirveden uzaklaştırmadı. Ancak sergilenen futbolun camiya umut vermemesi, karamsarlığı da beraberinde getirdi.

Artık Fenerbahçe'de gözler 2021'e çevrildi.

2018’E YAKLAŞTI Bu sezon 4 kez mağlup olan Fenerbahçe, 1991-1992 sezonundan bu yana ilk 13 maçlar baz alındığında en kötü ikinci dönemini geçiriyor. Opta'nın aktardığına göre sarı-lacivertliler bu sezondan daha fazla yenilgiyi 6 kezle 2018- 2019 sezonunda yaşamıştı.

EN ZORLU RAKİP ALANYASPOR

Sarı-lacivertli takım, 2020'deki son maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Kanarya, bir sonraki maç haftasını bay geçireceği için, 2020'yi bu zorlu karşılaşma ile kapatacak.

Fenerbahçe’yi 2021'nin ilk ayında zorlu bir maraton bekliyor. Lige ara verilmeyeceği için Erol Bulut'un öğrencileri, 4-31 Ocak arası 7 maça çıkacak. Bu süreçteki en zorlu rakip Alanya olacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar, hem takımın hem de zirve yarışının kaderini belirleyecek.

ÇOK OYUNCU AZ KATKI

Başakşehir önünde çok kritik bir sınavdan geçecek Fenerbahçe'nin hücum hattında sıkıntı büyük… Sarı-lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Samatta ve Valencia'nın yokluğunda, 4 maçta 3 yenilgi aldı. Tanzanyalı ve Ekvadorlu oyuncuların yokluğunda santrforda forma giyen Cisse 3 gol attı, Ademi'nin siftahı yok. Sağ ve sol kanatta da sıkıntı yaşanıyor. Perotti, sakatlanana kadar 4 maçta 3 gol attı.

Ferdi, Pelkas ve Thiam gibi bu bölgedeki oyuncularından da yeterli verimi alamayan Erol Bulut çözüm arıyor.

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