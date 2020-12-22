Ozan Tufan corona virüsüne yakalandı

Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir futbolcu ile bir personelin testleri pozitif sonuçlandı.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Ozan Tufan, Fenerbahçe’nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsüne yakalandığını duyurdu.