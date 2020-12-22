Fatih Terim, 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz’a borcunu ödedi!

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, A takım formasını ile ilk heyecanını Göztepe karşısında yaşadı. Maça yedeklerde başlayan Bartuğ, mücadelenin 90+3. dakikasında Emre Kılınç’ın yerine girdi.

Genç futbolcu, Darıca Gençlerbirliği müsabakasının son anlarında kenara gelmiş fakat maç durdurulmadığı için oyuna girememişti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz için, “Bartuğ’a bir borcumuz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

EMRE KILINÇ’IN 3. GOLÜ

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç, Göztepe maçında gol perdesini açan isim oldu. Emre mücadelenin. 3. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor müsabakalarının ardından bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Emre Kılınç, 90+3. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

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