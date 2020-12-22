Ertuğrul Sağlam’dan hükmen mağlubiyet yorumu

Süper Lig'de Anadolu takımı ile şampiyonluk yaşamış başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıldan bu yana Türk futbol tarihinin köklü takımlarından Samsunspor'u çalıştırıyor. Bu yıl Süper Lig hedefi ile TFF 1. Ligde 15 maçta 27 puan toplayan deneyimli teknik adam, TFF'nin aldığı ve ligin ikinci yarısından itibaren geçerli olacak, “A takım listesindeki oyuncu sayısının Kovid-19 nedeniyle 9’un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak” kararını değerlendirdi.

Hiçbir takımın Kovid-19 nedeniyle mağlup olmamasını istemediğini vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Bizim yaklaşık 20'ye yakın oyuncumuz corona virüsüne yakalandı. Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemiyoruz. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık; alınacak bir galibiyetten, 3 puandan, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli… Kimse hastalanmasın ama ikinci devrede de gerekli tedbirleri alacağız. Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi arttıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine ‘sigorta’ diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” dedi.

TFF'nin hükmen mağlubiyet kararı

TFF'nin yeni alınan karar neticesinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesi’ndeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır. Bununla birlikte; yine liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı’na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır.”

İLGİLİ HABER Ertuğrul Sağlam futbolcularına sahip çıktı, cezayı eleştirdi: `Bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyorlar`