CANLI | Hatayspor Trabzonspor

Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Antakya Atatürk Stadyumu’ndaki maçın hakemi Abdukadir Bitigen…

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1′ Karşılaşma başladı.

Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip oluyor.

İLK 11’LER

HATAYSPOR: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djanin

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

HATAYSPOR EVİNDE YENİLMİYOR

Bu sezon Süper Lig’e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor.

Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR İÇİN KIRILMA MAÇI

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile Trabzonspor, ligde toparlanma sürecine girdi ve zirveye doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, Avcı ile birlikte ligde henüz maç kaybetmedi.

Bordo-mavililerin, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu müsabaka, Karadeniz ekibi için kırılma maçlarından biri olma özelliğini taşıyor. 17 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı 3 puanla, puanını 20’ye yükseltecek ve liderle arasındaki puan makasını bir adım daha kısaltmayı hedefliyor.