Beşiktaş’ta ikinci Aboubakar

ALİ AYDIN- 2016-17 sezonundaki şampiyonlukta güzel izler bıraktığı Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, golleriyle futbol hayatına meydan okuyor. Siyah-beyazlı yönetimin uzun süre Nikola Kalinic, görüşmesinden sonuç alamaması üzerine son günlerde kadroya katılan Aboubakar, sakatlık yönündeki eleştirileri kısa sürede golleriyle boşa çıkardı. Şu ana dek ligde 10 maça çıkan Kamerunlu yıldız, 8 golle zirveye yükselmeyi başardı.

AKLI SADECE SAHADA

PORTO'DA dizindeki sakatlığı ve çapraz bağlarının kopmasıyla çok zor günler yaşayan Aboubakar, “Sakatlık halinde kaçırdığı her maça 40 bin Euro öder” gibi bir maddeyle imzaladığı sözleşmeyle yeniden futbola döndü. Özel hayatına dikkat eden 28 yaşındaki forvetin kitaplara olan ilgisi de göze çarpıyor. Bol bol kitap okuyan Aboubakar'ın kuantum fiziğine de merak sarması takım arkadaşlarını şaşırtıyor.

DİĞER ADAYLARA UZAK ARA YAPTI

KARTAL'IN Aboubakar'dan önce transfer görüşmeleri yaptığı Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Ze Luis ve Mario Balotelli yokları onuyor. Mandzukic, hiçbir kulüple anlaşamayarak boşta kaldı. Kalinic ile Balotelli henüz golle tanışamazken Ze Luis'in L.Moskova'da 6 maçta 1 golü bulunuyor.