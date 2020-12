Arda Turan: Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir

Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray’da takımının 2. golünü kaydeden Arda Turan, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı formayla 10 yıl sonra iç sahada gol sevinci yaşayan Arda, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen ve bu nedenle maçı locadan takip eden Fatih Terim için “Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir. Maalesef ki onun olmadığı her an eksikliği hissedilir. Biz de bunu hissediyoruz ama bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, verdiği taktik dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Lig uzun maraton, her oyuncuya ihtiyacımız var, o yüzden buradayız. Oynayan herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor deplasmanında da inşallah iyi oynayarak kazanacağız. Yarından itibaren toparlanıp Trabzonspor maçına odaklanacağız. Ligde puan almak çok zor” diye konuştu.

Arda Turan maç değerlendirmesinde, “Sahada takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarımız bizim her şeyimiz; Taraftar bazen % 50’miz, bazen % 100’ümüz onlar dönene dek en iyisini yapmak istiyoruz. Lig çok zor, puanlar almak çok zor, bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Baskı yedik ama çok iyi işler de yaptık” ifadelerini kullandı.