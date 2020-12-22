2 haftada 10 madalya! Cimnastikte dev başarı…

ATLETİZM ve yüzme ile birlikte 3 ana olimpik spordan biri olan cimnastikte son yıllarda büyük bir atılım yapan Türkiye, Mersin'de ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlarda kürsüye 10 kez çıkarak yükselişini sürdürdü. Ay-Yıldızlı sporcular; büyüklerde 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz; gençlerde 1 gümüş, 4 bronz kazandı. Bu başarı, 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi umut verdi. Türkiye, cimnastikte ilk kez olimpiyat madalyasına bu kadar yaklaştı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, “15-16 yaşındaki gençlerimizle büyükler yarışmasına katıldık. Sporcularımız güzel işler yaptı. Geleceğe umutla bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

TMOK’tan Fair-Play ödülü

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ‘İyiye, doğruya, güzele' sloganı ile bu yıl 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Büyük ödüller ‘kariyer dalında' milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ‘davranış dalında' Galatasaray U13 futbolcusu Beknaz Almazbekov, ‘tanıtım dalında' spor yazarı Fehmi Özgüler'e verildi. Toplumsal Fair Play Ödülleri'ni TEMA Vakfı ve Balıkesir Liseliler Derneği kazandı.