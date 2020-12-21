Yusuf Yazıcı maçını beklerken uykuya dalan çocuğu paylaştı

Lille’in PSG ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı’yı izlerken uykuya yenik düşen minik hayranı için anlamlı bir paylaşım yaptı.

Fransa Ligue 1’de haftanın en önemli maçında Lille ile PSG 0-0 berabere kaldı. TSİ 23.00’te başlayan maçı izlemek için bekleyen ancak ilk yarı bitmeden uyuyakalan minik bir taraftarın sosyal medyadaki görüntüsüne Yusuf Yazıcı da kayıtsız kalamadı.

‘SEN UYKUNDAN OLMA GÜZEL ÇOCUK’

Önündeki bilgisayardan maçı izlerken halının üzerinde uykuya dalan taraftarın fotoğrafını paylaşan yakını ”Uyumadı 11’de Yusuf Yazıcı’nın maçı var onu bekliyorum dedi fakat ilk yarıyı bitirmeden uykuya yenik düştü:) Onların önünde harika bir örneksin” notunu düştü.

Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin. https://t.co/pmltfhZ7ik — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) December 21, 2020

Fotoğrafı gören ve alıntılayan Yusuf da, ”Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin” ifadelerini kullandı.

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Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Çelik Çelik’in 11’de başladığı mücadelede Burak ve Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 61’inci dakikada kenara geldi. Zirve yarışı için çok önemli olan karşılaşmada iki takım da 1 puana razı oldu.