Trabzonspor’da hedef üst sıralar

Süper Ligin 14üncü haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta da forma giyemeyecek. Diabate, Plaza ve Bilalin kadro dışı bırakıldığı bordo-mavililerde, son maçta kadroda yer almayan Afobe ile Pereira ise bu maçla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcının, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11i koruyarak Hatayspor mücadelesine aynı isimlerle çıkması bekleniyor.

HATAYSPOR İLE İLK KEZ

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı maçla Süper Ligde Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda Süper Lig’e yükselen Akdeniz temsilcisi ile ligde ilk maçını oynayacak.

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