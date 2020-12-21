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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (21.12.2020)

13. haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Favori geçen hafta olduğu gibi Fenerbahçe gösterilirken; Beşiktaş'ın oranı düştü.

Güncellenme: 17:12, 21/12/2020
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (21.12.2020)

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.

Haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor’un oranları artarken; zirveyle puan farkını düşüren Beşiktaş’ın oranı ise 5.50’dan 4’e düştü.

13. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 4.00

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 25.00

12. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞU ŞEKİLDEYD;

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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