Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (21.12.2020)

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.
Haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor’un oranları artarken; zirveyle puan farkını düşüren Beşiktaş’ın oranı ise 5.50’dan 4’e düştü.
Fenerbahçe: 2.50
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 4.00
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 25.00
Fenerbahçe: 2.35
Galatasaray: 2.60
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 8.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00