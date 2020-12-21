Süper Lig’de 6 haftalık program açıklandı

Süper Lig&#8217;in 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarında oynanacak karşılaşmaların fikstürü açıklandı.. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 17 Ocak Pazar günü saat 19.00&#8217;da oynanacak.. . . . . . . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"skor-Futbol","pageIdentifier":1111550559}, 'https://skor.sozcu.com.tr/2020/12/21/super-ligde-6-haftalik-program-aciklandi-1550559');aip2('newsArticle', {"identifier":1111550559,"url":"https://skor.sozcu.com.tr/2020/12/21/super-ligde-6-haftalik-program-aciklandi-1550559/","headline":"Su00fcper Lig&#8217;de 6 haftalu0131k program au00e7u0131klandu0131","articleBody":"","articleSection":"Futbol","keywords":"["s\\u00fcper lig"]","image_1":"https://cdn-amk.sozcu.com.tr/amk-resimler/2020/12/iecrop/super-lig_16_9_1600768074_1_1_1608572383-400x400.jpg","author":"semih kalkan","datePublished":"2020-12-21 20:40:54","dateModified":"2020-12-21 20:42:12","info":"[]","wordCount":1120}, 'https://skor.sozcu.com.tr/2020/12/21/super-ligde-6-haftalik-program-aciklandi-1550559/');