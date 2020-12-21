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Sözcü

Süper Lig’de 6 haftalık program açıklandı

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, Türkiye Futbol Federasyonu ligin 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarında oynanacak maçların programını paylaştı.

Güncellenme: 20:42, 21/12/2020
Haberler Futbol
Süper Lig’de 6 haftalık program açıklandı

Süper Lig’in 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarında oynanacak karşılaşmaların fikstürü açıklandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 17 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

süper lig
Yayınlanma Tarihi:20:40,