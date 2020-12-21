Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden açıklandı.

Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri şöyle:

22 Aralık Salı

16.00 Hatayspor – Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray – Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba

16.00 BB Erzurumspor – Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Alanyaspor – Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe – Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe

16.00 Sivasspor – Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor – Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Rizespor – Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 Ankaragücü – Beşiktaş: Halis Özkahya