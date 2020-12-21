MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-1 Sivasspor

Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başardı.

Yaşadığı sakatlıklar ve corona virüsü nedeniyle maçlara ideal kadrosuyla çıkamayan Sivasspor, ligdeki 7 haftalık galibiyet hasretine de Konyaspor deplasmanında sona verdi.

Maça etkili başlayan konuk takım ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda ise 60. dakikada Sivasspor’un galibiyet golü geldi.

Savunmadan çıkarken pas hatası yapan Konyaspor, Kayode’yi durduramadı. Erdoğan gelen topu tek pasta Fajr’ın önüne bıraktı ve Faslı oyuncu şutunu çekerek takımını öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda ise skor değişmedi. Konyaspor 15 puanda kalırken, Sivasspor ise 14 puana yükseldi.

Konyaspor Perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda; Sivasspor ise aynı gün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.