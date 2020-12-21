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MAÇ SONUCU | Giresunspor 2-0 Altınordu

Giresunspor, Altınordu'yu sahasında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Güncellenme: 22:25, 21/12/2020
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MAÇ SONUCU | Giresunspor 2-0 Altınordu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Giresunspor, Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 29 puanla liderlik koltuğuna otururken, konuk takım 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Balde’nin ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Erhan topu kornere çeldi.

43. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin ceza sahasına kadar getirdiği topu Nalepa'ya verdi. Nalepa'nın şutu üst direkten sekip dışarı çıktı.

67. dakikada ceza sahasında Diarra'nın şutunda kaleciden dönen topu Uzodimma tamamladı ve takımını öne geçiren golü attı. 1-0

78. dakikada Giresunspor Erol Can ile hızla rakip sahaya ilerledi. Erol Can'ın pasında Hayrullah’ın vuruşu filelerle buluştu. 2-0

90. dakikada Altınordu’da Burak’ın ceza yayından çektiği şut üst direkten sekerek dışarı çıktı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay

Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet (Uzodimma dk. 46), Nalepa (Traore dk. 80), Balde (Yasin dk. 90+1), Erol Can, Sergen, Sergio Antonio, Hayrullah, Caner (Kerem dk. 80)

Altınordu: Erhan, Ufuk (Hüseyin dk. 70), Muzaffer, Metehan (Burak dk. 83), Oğulcan, Ahmet İlhan, Ahmet (Enis dk. 61) Kahraman, Yusuf Yalçın, Furkan (Yusuf Can dk. 46), Sinan

Goller: Anthony Uzodimma (dk. 67), Hayrullah Bilazer (dk. 78) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Furkan Metin (Altınordu) Abdou Razack Traore, Erol Can Akdağ (Giresunspor)

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Yayınlanma Tarihi:22:24,